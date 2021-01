De twintig meestgelezen stukken van 2020 op Krapuul. Van Grup Yorum tot coronawaanzin

Een top-20 op de radio begint bij 20, om de spanning voorzover aanwezig, er in te houden. Behalve op de Engelstalige uitzendingen van Luxemburg in de gouden radiojaren, want het begon zondagavond 23 uur en een tiener als ik moest de volgende dag toch weer vroeg naar school.

Laten we het dit jaar eens op zijn radioos doen, het is dan ook wel een opmerkelijke lijst.

Prosit Neujahr!

20. Farmalobby chanteert minister in coronatijd

19. Helin Bölek (Grup Yorum). Een kort bericht over de dood door zeer langdurige hongerstaking van de hoofdzangeres van de Turkse Grup Yorum. In de gevangenis vastgehouden zonder aanklacht, het heeft helaas een toekomst, en de regimes trekken zich niets aan van hongerstakingen die buiten de publiciteit blijven.

18. Zwarte kousen – waar komt het begrip vandaan?. Een stukje uit 2011 dat onverwacht plotseling constante aandacht kreeg afgelopen jaar. Spin-off van het me verdiepen in de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, terwille van mijn doctoraalscriptie, dus u kunt nagaan dat het uit nog verdere diepten van de tijd komt. Afgezien van het onderwerp zelf. Zou die interesse komen doordat de zogenoemde bible belt onevenredig zwaar getroffen wordt door HET VIRUS?

17. FVD: geen politieke partij, maar een verdienmodel voor Baudet en Rob Rooken

16. Demonstratie bij Dierenpark (Dierengevangenis) Amersfoort. Oproep door de Actiegroep Alle Dieren Vrij in verband met het doodschieten van twee chimpansees die de vrijheid verkozen hadden.

15. Een aantal huisgenoten van Forum voor Democratie. Een opsomming uit 2019 van wat er allemaal nog meer in het Amsterdamse grachtenpand waar de naar eigen zeggen anti-kartelpartij gehuisvest is.

14. Demonstratie #BlackLivesMatter Dam Amsterdam 1 juni 2020 17.00ev. Livestream van de eerste grote demonstratie van na de “intelligente lockdown”, steen des aanstoots voor ultrarechts.

13. BlackLivesMatterdemonstratie Emmen, 21 juni 2020. Een oproep die een veelvoud van bezoekers trok van de daadwerkelijk aanwezigen in Emmen die dag.

12. Theo Hiddema neemt afstand van Freek Jansen (en van Baudet). De alledaagse waanzin van ultrarechts, inmiddels staan ze weer fijn samen op de kieslijst van de nu openlijk belijdende nazipartij.

11. Ondanks de aristocratische geest van het Kalergi-plan is het toch actueel. Uit 2019 maar natuurlijk nog even leerzaam voor wie het over dat plan wil hebben.

10. Het dodenschip in de haven van Beiroet. De explosie die zoveel verwoesting bracht in Beiroet is alweer uit het vluchtige non-geheugen gewist.

9. Corona verspreidt zich in Afrika

8. Witte Huis opnieuw belegerd: Trump doet het licht uit en verschuilt zich onder zijn bed

7. Forel bakken in een pannetje. Een stuk dat door de jaarlijst jojoot maar dagelijks veel gelezen wordt. Een ander stuk uit de slapende kookrubriek, Rumptopf maken met LRD, jojoot in de volgende decade, het zij maar even vermeldt.

6. Oostenrijkse politie valt binnen bij fascistenvriendje Baudet. Een stuk uit 2019.

5. Domrechtse complotgekken Lange Frans en Janet Ossebaard van Youtube gegooid

4. Waar wachten we op? De oerzin van de Nederlandse literatuur – stuk waarin wordt opgeroepen tot coronabestrijding van onderop. Anarchistisch, dat is dus iets geheel anders dan op het Malieveld staan gillen tegen “de elite”.

3. Geert Wilders kwaad op domrechtse omroep WNL. Wilders was een tijdje wat minder in beeld maar hij blijft prijshoudend, langer houdbaar dan ieder ander Kamerlid en dus ook het frisse nieuwe fascistje dat afgelopen maand door zijn stoel zakte. Wat een jaar, inderdaad.

2. Janet Ossebaards gevaarlijke kolder over corona.

1. Waarom je niet blindelings achter Willem Engel moet aanlopen. Trefzeker met een rustig klinkende titel zorgt Joke Kaviaar voor niet alleen het meestgelezen stuk van 2020, maar uit de hele geschiedenis van 11,5 jaar Krapuul.