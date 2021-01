Kan Bidens aanstelling als president nog mislopen?

Want ze zijn er namelijk echt toe bereid de democratie omver te werpen, die Republikeinen, vergis u niet. Zo gek zijn ze wel. Ze zijn het op dit moment gewoon aan het proberen. Het lijkt kansloos, en is dat waarschijnlijk ook (althans deze keer), maar je kunt je afvragen of dit nu een gewoonte gaat worden, zoals Keith Olbermann hier zegt. Gaan de Republikeinen voortaan elke verloren verkiezing op deze manier proberen te overrulen? Men probeert permanente twijfel aan de validiteit van verkiezingen te zaaien, en dat is een heel gevaarlijke ondermijning van een democratische samenleving.

En ook ontdekte ik eerder vandaag dat men aanstaande woensdag niet alleen de uitslag van de stemmen van het Kiescollege in het algemeen kan aanvechten, maar in principe die van elke stem afzonderlijk die ze niet bevalt. Het verschil in kiesmannen tussen Biden en Trump is 76. Als over elk van die stemmen de reglementaire twee uur gedebatteerd moet worden kom je op 152 uur uit. Wat gebeurt er als dat tot aan 20 januari gerekt wordt? Je hebt het over meer dan twee werkweken, en dan kom je wel degelijk rond 20 januari uit, als er al full-time gedebatteerd wordt. Volgens de Amerikaanse Grondwet is Trump op 20 januari hoe dan ook president-af, en treden er andere regelingen in werking. Kan dat nog fout gaan?

Als ik het goed lees treedt dan het tweede scenario zoals op deze pagina beschreven in werking. Alhoewel men het daar heeft over het geval dat de zaak bij de rechtbank zou liggen, wat nu niet aan de orde is, gaat het wel in op het geval dat er op 20 januari nog geen president zou kunnen worden benoemd. Als er een nieuw Congres is, en dat is dan het geval, wordt de Speaker of the House, naar alle waarschijnlijkheid Nancy Pelosi dus, interim-president.

Die debatten in het Congres kunnen dan afgerond worden en omdat de Democraten de meerderheid in het Huis hebben zullen de stemmen van het Kiescollege niet verworpen worden. Uiteindelijk wordt Biden dus wel degelijk president, tenzij ik hier een of andere mogelijkheid over het hoofd gezien heb. De Amerikaanse Grondwet heeft immers allerlei rare, vaak behoorlijk ondemocratische, zijwegen en bovendien lijkt vooral de vroege (grond)wetgeving nogal eens vaag te zijn, zo heb ik her en der gelezen.

Hoe dan ook, als Biden eenmaal president is en vooral als men via beide senatoren in Georgia een nipte meerderheid in de Senaat heeft weten te winnen, hoop ik dat deze uitgesproken aanvallen op de democratie en zijn legitimiteit als president zijn bipartisan luchtkastelen definitief weggeblazen zullen hebben. Zijn nog te noemen Attorney General zal er hopelijk een zijn die niet zal terugschrikken voor grondig onderzoek naar de praktijken van de voorgaande regering. Nee, dat is niet de normale, aanbevolen praktijk, maar de regering Trump was dan ook geen normale regering. Het was één doorlopende poging tot staatsgreep, en als dat nu niet definitief de kop ingedrukt wordt zullen ze alleen maar sterker terugkomen. Om te beginnen moeten Trump en zijn Trump Organization zelf financieel en juridisch volkomen onderuit geschoffeld worden.

En als Biden die meerderheid in de Senaat wint moet hij gedurende de eerste twee jaar echt alles wat maar enigszins mogelijk is aan wetgeving door de strot van de Republikeinen rammen. Niks reaching across the aisle, tenzij het met een opgestoken middelvinger is.

