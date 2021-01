Trumps Perfect Call nr. 2

Er is een opname van een telefonische vergadering van Donald Trump uitgelekt, waarin hij op zijn bekende mafiabazenmanier de Secretary of State van Georgia Brad Raffensperger onder druk zet om de verkiezingen alsnog in het voordeel van Trump uit te laten vallen.

Die manier houdt in dat hij nooit rechtstreekse bevelen geeft of bedreigingen uit, zodat hij zich altijd aan de verantwoordelijkheid kan onttrekken. Dus werd Brad Raffensperger gevraagd of hij niet toch nog wat stemmen kon ‘vinden’, en dat het runnen van een – volgens Trump – inaccurate verkiezing misschien wel juridische problemen voor hem zou kunnen opleveren.

U kunt de hele vergadering hier beluisteren, maar als u net als ik niet langer dan 10 seconden naar die weerzinwekkende, stompzinnig liegende stem van Trump kunt luisteren staat er ook een volledig transcript onder.

Ik dacht wel eens dat die stompzinnigheid van Trump deels een act was om zijn aanhang te plezieren, maar als je dit hoort of leest, wat per slot geen publiek optreden betrof, kun je niet anders concluderen dat hij gewoon echt zo idioot is als hij overkomt. Zijn gedachten springen zo erg van de de hak op de tak, in één grote stroom van aan elkaar geknoopte halve zinnen, dat het zelfs zwart op wit moeilijk te volgen is.

Ik heb werkelijk bewondering voor de rustige, gedecideerde manier waarop je Raffensperger en ook raadsman van diens bureau, Ryan Germany, Trump hoort weerspreken. Het is echt moeilijk de draad van diens geraaskal te volgen, maar zij interrumperen op de goede momenten en de goede punten.

Een bloemlezing:

Trump blijft zichzelf maar herhalen, steeds dezelfde onzinnige punten:

“I won this election by hundreds of thousands of votes. There’s no way I lost Georgia. There’s no way”

Keer op keer komt hij daar weer op terug. Trump gaat een ontzagwekkende persoonlijke crisis tegemoet op 20 januari, wanneer hij ècht ècht ècht president-af zal zijn.

Het moet doodvermoeiend zijn met die man samen te moeten werken. Hij weet alles beter:

“Raffensperger: Mr. President, the problem you have with social media, they — people can say anything. Trump: Oh this isn’t social media. This is Trump media. It’s not social media. It’s really not; it’s not social media. I don’t care about social media. I couldn’t care less. Social media is Big Tech. Big Tech is on your side, you know. I don’t even know why you have a side because you should want to have an accurate election. And you’re a Republican.”

Of deze, over valse stemmen die nog binnen zouden zijn gekomen:

“No they came in, a large batch came in, and it was, quote, 100 percent for Biden. And that is criminal. You know, that’s criminal. Okay. That’s another criminal, that’s another of the many criminal events, many criminal events here.” “Trump: No, they were 100 percent for Biden. 100 percent. There wasn’t a Trump vote in the whole group. Why don’t you want to find this, Ryan? What’s wrong with you? I heard your lawyer is very difficult, actually, but I’m sure you’re a good lawyer. You have a nice last name.”

“You have a nice last name”, waar gáát dit over? Is dit ook een bedreiging misschien?

En als hij er op het einde helemaal niet meer uitkomt:

“You just say, you stick by, I mean I’ve been watching you, you know, you don’t care about anything. “Your numbers are right.” But your numbers aren’t right. They’re really wrong, and they’re really wrong, Brad. And I know this phone call is going nowhere other than, other than ultimately, you know — Look, ultimately, I win, okay? Because you guys are so wrong.”

Er zijn mensen die zeggen dat hij hier gewoon wéér voor impeached zou kunnen/moeten worden, maar daarvoor is het wel erg kort dag en bovendien zouden ook nu de Republikeinen zo’n impeachment nooit bevestigen, die durven Trump grotendeels nog steeds niet in het openbaar af te vallen uit angst voor zijn aanhang. Maar goed, over een dikke twee weken is hij zijn immuniteit als president kwijt. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Bovendien kan hij ook nog door de staat Georgia aangeklaagd worden.

Ik vraag me overigens wel af waarom het zo lang duurt voordat bekend is wie Bidens Attorney General wordt. Want daar zal veel van afhangen, wat het vervolgen van de misdrijven van de regering Trump betreft.

(Foto: Videostill uit One on One Laura Ingraham 31 augustus 2020)