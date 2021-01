Goede voornemens: beginnen met bouwen!

Gelukkig nieuwjaar! Deze maand zijn Alex en Henk weer samen. Ze presenteren deel 1 van een dubbelaflevering over wat uiteindelijk natuurlijk iedereens goede voornemen is: Politiek actief worden voor een betere wereld (jeweetwel, vrijheid, gelijkwaardigheid, zelfbeschikking, het inperken van verdere klimaatcatastrofe en alles voor iedereen).

In deze eerste aflevering van het nieuwe jaar hebben we het over enkele twijfels die mensen met linkse idealen alsnog wel kunnen hebben: – Heeft het wel zin om mijn tijd en energie in mijn idealen te steken? – Wat kan ik nou doen? – Wie ben ik om me met al deze moeilijk en hoge thema’s bezig te houden? Als dit over jou gaat, laat ons dan horen wat je vond. Als het niet over jou gaat, bijvoorbeeld omdat je al actief bent, misschien kun je deze argumenten gebruiken in gesprekken met vrienden, of misschien moeten zij het gewoon direct van ons horen, je kunt Onderstroom delen via Insta, Youtube, onze website, Spotify, Stitcher en veel andere podcast platforms. Later in de aflevering hebben we het over wat een beweging opbouwen nou inhoudt en we proberen dit uit te leggen met twee onverenigbare metaforen. Daarbij hebben we het ook veel over hoe de manieren waarop ons geleerd wordt naar de geschiedenis en naar grote gebeurtenissen te kijken, en hoe we verschillende soorten taken meer en minder leren waarderen, ons ervan weerhoudt om heel belangrijke taken en veel van onze eigen talenten op waarde te schatten. Volgende maand gaan we in deel 2 doorpraten over hoe je op jezelf actief kunt worden, iets nieuws op te zetten en over je aansluiten bij bestaande groepen.



