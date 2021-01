Golfstaten leggen ruzie met Qatar na drie jaar weer bij

Na drie jaar is een ruzie in de Golfstaten van de Samenwerkingsraad van de zes Golfstaten (GCC) weer zo goed als bijgelegd. Of tenminste, er is een begin gemaakt met het bijleggen ervan. In juni 2017 namen de vijf overige leden van de Raad, onder leiding van de Saudi’s, afstand van Qatar. De grenzen met Qatar werden gesloten, vliegverkeer vanuit en naar Qatar mocht niet meer over het grondgebied van de andere landen – en ook niet meer over Egypte – vliegen en Qatar werd op alle mogelijke manieren geboycot en buiten alles gehouden. Als reden werd opgegeven dat Qatar teveel pro-Iran was, en teveel contact onderhield met de verschillende takken van de Moslim Broederschap. Verder diende het de kritische tv-zender al-Jazeera in Doha te sluiten en moest ook een militaire basis van Turkije op zijn grondgebied dicht.

Qatar heeft nooit aan één van deze eisen willen toegeven,. Maar vandaag, dinsdag 5 januari, begon in de Saoedisch plaats al-Ula (300 kilometer ten noorden van Medina in de Hejaz) een topconferentie van de GCC waaraan ook de emir van Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani deelnam. De Qatarese sheikh werd in de historische plaats al-Ula (een Unesco werelderfgoed site) ingevlogen in een toestel met daarop duidelijk de letters Qatar. Na landing werd hij (met mondkapjes, dat wel) omarmd door de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, beter bekend als MBS. De Kuwaitse emir sheikh Nawaf al-Jabr al-Sabah begroette de verzoening en Kuwait heeft onmiddellijk ook zijn luchruim weer opengesteld vor Qatarees luchtverkeer. Egypte, welk land ook zijn minister van Buitenlandse Zaken naar de top afvaardigde, deed hetzelfde. De emir van de Verenigde Arabische Emiraten, Khalifa bin Zayed Nahyan, bleef echter thuis. Hij was het met de verzoening niet eens.

Naar verluid heeft de VS, in de persoon van Trumps schoonzoon Jared Kushner, achter de schermen druk uitgeoefend om de geschillen bij te leggen. Ook Kuwait heeft naar het schijnt bijgedragen aan de toenadering.

Eerder verschenen op Abu’s blog

Uitgelichte afbeelding: Door Francisco Anzola – Doha skyline, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32181977