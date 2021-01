De aanslag op het Kapitool

Dat er gisteren opstandige Trumpaanhangers zouden zijn was te voorzien. Dat er rellen zouden zijn was ook te voorzien, Trump heeft er zelf toe opgeroepen. Dat men daadwerkelijk dicht in de buurt van het Kapitool zou kunnen komen had ik in elk geval niet voorzien. Dat men ín het gebouw kon komen was volslagen absurd.

Het duurde zeer geruime tijd voordat er een grotere politiemacht arriveerde die het gebouw en de omgeving ervan kon ontruimen.

Je zou zeggen dat er koppen gaan rollen vanwege dit absurde en volstrekt onacceptabele gebrek aan beveiliging van het Kapitool.

Veel mensen is het meer dan schrille contrast opgevallen met het optreden van diverse bataljons aan allerlei soorten van politie- of para-militaire machten afgelopen voorjaar bij de Black Lives Matterprotesten in Washington. Met name de traangas/pepperspray-aanval op vreedzame demonstranten op Lafayette Square voor het Witte Huis, op last van Bill Barr, omdat Trump er even langs moest voor een belachelijke foto met een ondersteboven gehouden bijbel voor een kerk, staat in verbijsterend contrast met de vrijwel afwezige politie buiten het Kapitool gisteren. Ik ben daar zelf binnen geweest in 2019, en er staan steevast diverse politie- en Secret Service auto’s omheen (dat weet je ironischerwijze omdat er levensgroot Secret Service op die auto’s staat). Bij de ingang moet je door een metaaldetector en er staat een agent met een automatisch geweer bij de ingang. Er zou immers eens een terrorist binnen kunnen komen, nietwaar?

Maar zodra terroristen er uitzien als een soort van bovenmaatse gnomen met hun belachelijke kleding, lange baarden, rode petjes of anderszins carnavaleske kledij – en vooral blank zijn natuurlijk – hoef je er blijkbaar niet bang voor te zijn.

Natuurlijk kan een dergelijk laagintelligente meute niet zelfstandig de macht grijpen, daar hoef je niet bang voor te zijn. Chaos veroorzaken en intimideren kunnen ze echter wel, en ook dat heeft al een zeer schadelijk effect. Maar ik werd vooral nerveus van die uitblijvende reactie van welke politiemacht dan ook. Zeker een uur lang zag ik werkelijk geen enkel uniform meer in beeld. Ik begon me af te vragen of de meute misschien bewust toegelaten was door een gecorrumpeerd deel van de beveiliging. Later zag ik inderdaad video’s van agenten die behulpzaam waren met het uit de weg ruimen van barricades of die zelfs op de foto gingen met de Trumpfascisten:

the police opened the fucking gates. pic.twitter.com/HyDURXfoaB — katie (@cevansavenger) January 6, 2021

Cops are taking selfies with the terrorists. pic.twitter.com/EjkQ83h1p2 — Timothy Burke (@bubbaprog) January 6, 2021

Nu is het ook weer niet zo dat de politie helemaal niets deed, hier kun u gevechten bij de hekken zien:

Riots outside the Capitol Building as Trump supporters rush to try to enter during the Electoral College vote count #DC #January6th #Jan6 #WashingtonDC pic.twitter.com/JKmbOx3VUh — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) January 6, 2021

En naderhand is er binnen in het gebouw wel degelijk nog opgetreden, waarbij één Trumpaanhangster overigens het leven heeft moeten laten (ik las in een tweet dat dit kwam omdat zij nèt ergens naar binnen brak toen ze Mike Pence daar in veiligheid aan het brengen waren).

Misschien is het een complotdenkende stap te ver om te denken dat men bewust niet veel opgetreden heeft, maar het is bekend dat Trump met name onder de politie, meer dan in het leger, brede steun heeft. Het zal misschien geen vooropgezet plan zijn geweest, maar zou het gebrek aan enthousiasme voor handelend optreden wel kunnen verklaren. In elk geval was er veel te weinig beveiliging aanwezig.

De eerste die probeerde de gemoederen te kalmeren was Joe Biden, daarmee demonstrerend wie er nu al de echte president van het land is. Kort daarna meende Trump dat hij dan ook maar iets moest zeggen:

“I know your pain. I know your hurt. But you have to go home now.” “We can’t play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You’re very special.”

Na deze volstrekt niet kalmerende, complimenteuze opmerkingen aan zijn terroristische aanhangers besloten zowel Facebook als Twitter hem voor 24 uur te schorsen.

Deze terroristische aanslag op het Amerikaanse Congres was een rechtstreeks gevolg van de waanzinnige hetze over verkiezingsfraude die door Trump van het begin van zijn termijn af aan gevoerd is (omdat hij het ook al niet kon verkroppen dat hij de popular vote tegen Clinton had verloren). En die werd van harte door een substantieel deel van de Republikeinen gesteund met hun rechtszaken en bezwaren tegen de uitslagen in door Trump verloren swing states.

Nog maar een paar dagen geleden wou Trump dat men in Georgia nog wat extra stemmen voor hem zou vinden, en nu was daar dan zijn tot het uiterste opgezweepte aanhang die wel eens even de verkiezingen ongedaan zou komen maken, of in elk geval de bevestiging van Joe Bidens presidentschap verhinderen.

Er gaan nu stemmen op om Trump opnieuw te impeachen of het 25e amendement in werking te doen treden. Voor dat eerste lijkt er te weinig tijd te zijn, althans om hem te dwingen voortijdig af te treden, maar een dergelijk proces kan ook na zijn aftreden doorgaan, en zou als voordeel hebben dat hij zich dan niet opnieuw kandidaat kan stellen in 2024. Voor het 25e amendement, die het afzetten van een president regelt als hij niet meer capabel is zijn ambt te vervullen, is een meerderheid in het kabinet of in het congres en de steun van de vice-president nodig. Niet onmogelijk, met het nieuwe congres, en meer mensen beginnen zich nu (eindelijk!) bewust te worden van het acute gevaar dat Trump vertegenwoordigt.

Nadat het kapitoolgebouw en het gebied erom heen schoongeveegd waren, heeft het Congres de zitting om de stemmen van het Kiescollege te bevestigen voortgezet, om deze kwestie zo snel mogelijk uit de weg te ruimen. Over een bezwaar tegen de uitslag van Pennsylvania werd nog gedebatteerd, maar voor bezwaren tegen de uitslagen van Wisconsin en Georgia was geen steun van een senator (meer) te vinden. Inmiddels hebben zowel het Huis als de Senaat alle bezwaren verworpen, en is de verkiezingsuitslag met Joe Biden als winnaar om kwart voor vier in de ochtend dus officieel bevestigd.