Trump, de Rijksdagbrand en de Capitoolaanval

De jonge, kwetsbare Weimarrepubliek faalde in maart 1933, vlak na de Rijksdagbrand van 27 februari. Die hadden de nazi’s hadden aangestoken om de macht te kunnen grijpen. We kennen het vervolg…

Het scheelde nu niet veel of het Capitool was aangestoken – gelukkig kenden de witte indringers de geschiedenis niet en ze kwamen niet op het idee. Gelukkig leiden Twitter en Facebook niet tot hechte organisaties met slagkracht.

Maar Biden wel dan? Zelfs hij zei ‘Our democracy has come under unprecedented assault, that we have not seen in modern times.’

Chaplin maakt zijn film ‘Modern times’ in 1936, maar 3 jaar na de Rijksdagbrand en zijn film ‘The Great Dictator’ in 1940. Toen was het al te laat. De Kristallnacht van 1938 had hem ook diep geraakt, met zijn 1.000 vernielde synagogen, 90 Joodse doden en 30.000 Joodse gevangen. Toen was het al te laat.

De Amerikaanse democratie lijdt aan hartfalen. Dat is goed te behandelen. Het is goed dat er nu een ambulance gebeld is en de patiënt in handen is van dokter Biden. Die weet voor de komende dagen wat hij moet doen.

Wat is democratie? Fatsoenlijke omgang met minderheden. Tot nu toe is Biden heel netjes omgegaan met de Trumpers. En hij heeft zelfs een ‘zwarte’ vrouw aangesteld als vice-president, en ‘native American’ vrouw, Deb Haaland als minister van binnenlandse zaken. De twee meest verse senatoren voor Georgia zijn zwart respectievelijk Joods.

Die zal niet de ‘native holocaust’- waar Nederlandse kolonisten ook aan hebben meegedaan – in vier jaar ongedaan maken, maar het begint met een erkenning. Dan is er nog BLM: misschien krijgen we hier een doorbraakje. Maar de witte, racistische agressie, het wapenbezit, de kloof tussen rijk en arm… hmm.

– Uitgelichte afbeelding: By Sen. Jeff Merkley – https://twitter.com/SenJeffMerkley/status/1346938705932648451, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98618133