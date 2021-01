Schaamte.

Over schaamte omdat je met je dronken kop je auto om een boom hebt gevouwen.

Schaamte omdat je nu in een rolstoel zit.

Schaamte omdat je afhankelijk bent van je ouders.

Schaamte omdat je nooit iets zult verdienen. Nooit dat leven zult krijgen dat je zo graag had gehad.

Eeuwige armoede.

Schaamte omdat je arbeidsongeschikt raakte.

Schaamte omdat je toch dat te dure busje hebt gekocht, ZZP-er werd en al kreperend een boterham bij elkaar scharrelde.

Schaamte omdat je hierin hopeloos hebt gefaald.

Schaamte omdat je de kinderen dat niet kunt geven wat je ze graag zou willen geven.

Schaamte omdat die bevalling beroerd verliep en je voor altijd slecht kunt lopen.

Schaamte omdat je met al die hersens van je niks bereikt hebt. Altijd net niet.

Schaamte voor die auto-immuun ziekte die je sloopt.

Schaamte omdat je je gehandicapte kind niet meer kon verzorgen.

Schaamte omdat je het leven niet aankunt.

Schaamte omdat je in kringloopkleding loopt.

Schaamte omdat je niet wit bent.

Schaamte omdat je uit de hel bent weggevlucht.

Schaamte omdat je niet dood bent.

Schaamte omdat je nog leeft.

Schaamte omdat je nergens aan mee doet, dat je verworden bent tot toeschouwer van het leven.

Schaamte omdat je niet mee kunt doen.

Schaamte omdat je er niet bij hoort

Schaamte. Omdat je mens bent?

Schaamte omdat je een labbekak bent.

Schaamte omdat je een handje-ophouder bent.

Schaamte omdat 300 sollicitaties niks opleveren. Vaak zelfs geen afwijzing.

Schaamte omdat “Werk, werk, werk!” het niet gaat worden.

Profiteur! Faalhaas!

Schaamte omdat je land op je kotst.

Schaamte voor de schaamtelozen.

Dat we schaamteloos schaamtelozen hebben gekozen.

Schaamtelozen die hun handen wassen in onschuld.

Het bloed.

De onverschilligheid.

Schaamte omdat er in dit land zich zoveel mensen moeten schamen.

