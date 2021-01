2154 keer Google op één dag

Google dreigt in Australië op zwart te gaan. Het land wil dat zoekmachines iets betalen aan de Australische nieuwsmedia. Tenslotte hebben die veel inkomsten aan de Amerikaanse zoekgiganten verloren. Als journalist lijkt me dat goed. En afgaand op Trump en de toeslagen, hebben we journalisten heel hard nodig.

Gisteren heb ik Google niet 10, niet 100 of 500 keer gebruikt, maar 2154 keer… Ik keek er zelf van op. Iedereen kan het bij zichzelf zien: klik in Google even Ctr-H, klik op indeling per datum, en tellen maar!

Maar waarom bestaat er geen Euro-Google, of Geugle? Want toegegeven, ik schrok even toen ik hoorde dat G op zwart wilde in Ozland, toen ik me afvroeg hoe ik dan de dag door moest… Met Bing? Het kan. Maar liever met Geugle.

En wie moet dat doen? Een bedrijf? Dan krijg je oud-kapitalistische gedonder zoals hierboven. De EU dan? Dan krijg je ambtelijk gedonder en een epidemie van angstexceem bij de VVD, de gele hesjes en de qanonvogels.

Uitgelichte afbeelding: Door Olnnu – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42828160