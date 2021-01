KLM-Maffia en staatsterreur

We kenden KLM al van de deportatievluchten. Je weet wel, vastgebonden mensen, uit elkaar getrokken gezinnen, dreigementen tegen ouders. En altijd maar zich verschuilen achter een zogenaamde vervoersplicht die er niet is. KLM is een smerig bedrijf (en nee, het is niet het enige).

Terwijl nu in grensgevangenissen mensen opgesloten worden gehouden zodat KLM ze kan helpen deporteren omdat business as usual door moet gaan, klaagt datzelfde KLM steen en been over een dreigend faillissement ten gevolge van de coronacrisis en chanteerde het afgelopen dagen de overheid met het niet vervoeren van vaccins als het de zin niet krijgt om ongetest personeel terug te laten keren na een retourtje Anywhere waar de besmettingen nog talrijker zijn dan hier. [1] Laten we wel wezen, het personeel moet toch uit de band kunnen springen in het buitenland zonder zich voor terugkeer te moeten laten testen? Het personeel van KLM moet toch besmet en wel mee terug kunnen reizen?! Doe nou niet zo moeilijk!

Bedrijfsleven en overheid hebben even ruzie met elkaar, maar willen eigenlijk hetzelfde, namelijk dat alles zoveel mogelijk kan doorgaan alsof er niets aan de hand is, tot het punt bereikt is dat er even stevig moet worden ingegrepen om de boel voor de zorg behapbaar te houden. Had het volk zich maar aan De Maatregelen moeten houden. Het is simpelweg moordbeleid en daar doen zowel staat als kapitaal aan mee. En wat wordt er dan gedaan als zo’n KLM ruzie heeft met de staat? Lobby, dreigementen, druk zetten, achterkamertjespolitiek. Samen krijgen we corona nooit onder controle en we geven de bevolking de schuld.

Kom, wat zullen we nu eens gaan schipperen? Nou vooruit dan, doe die test maar voor je uit Neederland vertrekt en daarna niet meer, maar doe dan alsjeblieft even alsof jullie braaf in je hotelkamers in quarantaine blijven zitten. Gaan jullie in ruil dan Pretty-Please die vaccins naar ons toevliegen? Please?

Ok, ok, dat is goed. [2] En zo betaalt de overheid met levens smeergeld, protection money. Dat alles onder het mom van een lening of staatssteun voor baanbehoud. Oh ja, en of KLM dan ook iets aardigs voor het klimaat wil doen voor de schone schijn. Tuurlijk. KLM is onze eigen vertrouwde Koninklijke Neederlandse Maffia. Aandeelhouders en CEO’s tevreden, nog een bak geld naar die bende en evengoed personeel ontslaan. En de Neederlandse staat, bij monde van Rutte en De Jonge, voorvechters van de langste epidemie in dit land ooit, kan weer zeggen dat ze voor de belangen van de bevolking is opgekomen, maarreh.. wel netjes binnen blijven hè, na negen uur ‘s avonds.

En ja, tegen die avondklok is protest en dat is op zich terecht. Alleen wel erg triest dat die protesten geleid worden door allerlei complotfiguren in samenwerking met hooligans en neo-nazi’s, anti-semitische Qanons en meer van dat soort Engelnekken. Maar zij zijn dan ook de enigen die er niet mee zitten hun levens en die van anderen op het spel te zetten door zonder mondkapjes en het houden van een luizige anderhalve meter afstand de straat op te gaan. Gebrek aan solidariteit kent geen grenzen. Maar hoeveel verschillen zij werkelijk van de staat die al boete uitdelend aan burgers er tegelijk niet voor zorgt dat bedrijven ermee ophouden hun personeel te verplichten naar het werk te komen? Hoeveel verschillen zij werkelijk van de staat die liegt dat het gedrukt staat als ze zeggen dat de scholen weer veilig open kunnen? Hoeveel verschilt de staat werkelijk van hen, aangezien deze zelf ook gewapende knokploegen inzet?

Maar feit is dat de nog niet eens volledige lockdown compleet met controles en boetes die we hier hebben, nog lang niet zo erg is als in gevangenissen waar mensen vierentwintig uur per dag in tweepersoonscellen van niet meer dan tien vierkante meter opgesloten blijven. Geen bezoek, niet luchten en de cipiers brengen vrolijk het virus binnen. Feit is ook dat die lockdown en al die controles en boetes vooral mensen treffen met een laag inkomen. Probeer maar eens binnen te blijven en afstand te houden in een kleine bovenwoning met een huis vol jonge mensen die tegen de muren opvliegen. Daar hebben de Hoge Heren in hun villa’s met riante achtertuinen geen last van. Probeer maar eens rond te komen als je boetes moet betalen waar rijkelui gewoon om lachen.

Voor vrijheid moet je betalen in dit land. Dus ja, we hebben wel degelijk te maken met toenemend repressieve maatregelen in deze buitenbajes omdat de staat een beleid van het recht van de sterkste, van sociaal darwinisme en kapitalisme über alles voert en dus dat virus niet onder controle krijgt. En dat wil de staat ook niet. De staat wil op het randje van het mogelijke balanceren want geld moet rollen. De staat laat ouderen en andere kwetsbare mensen creperen en doodgaan omdat er nog altijd een beleid gevoerd wordt van natuurlijke selectie, een bij voorbaat te mislukken poging om groepsimmuniteit door steeds weer nieuwe besmettingen te bereiken. En vaccins laten dus erg op zich wachten, zelfs al zijn ze er wel omdat de Westerse welvarende landen haantje de voorste waren met het bestellen ervan.

Het dealtjes sluiten met grote bedrijven hoort bij dit alles. KLM weet dat. Die weten donders goed dat ze maar wat hoeven te brullen om hun zin te krijgen. Van mij mag de hele bende failliet gaan. Ja, dat is jammer voor het personeel maar er is beslist wat nuttigers te doen dan luchtvervuiling helpen veroorzaken. En die vaccins dan? Die hoeven helemaal niet rondgevlogen te worden als het overal in de wereld gemaakt kan worden. Dus weet je waar druk op uitgeoefend moet worden? Op die farmaceutische profiteurs! Om ze te dwingen die recepten vrij te geven zodat er voort gemaakt kan worden met de productie ervan – overal, lokaal of regionaal – en we niet van hen en ook niet van een vliegmaatschappij afhankelijk hoeven zijn.

We zitten in wat heet: een coronacrisis. Maar dat is in feite een kapitalismecrisis, net zoals de klimaatcrisis een kapitalismecrisis is. Laat de rijken de crisis betalen! En als ze dat niet uit zichzelf doen, dan moet het maar gehaald worden waar het zit. Bij de kapitalisten en de staat de poen, de recepten voor vaccins bij de farmaceutische industrie. Druk op de ketel. En als je naar je onveilige werkplek of school moet? Niet gaan. Het heft en dus onze levens en veiligheid in eigen hand nemen, dat kunnen wij, die al bijna een jaar aan dat virus worden overgeleverd door staat en kapitaal, ook!

