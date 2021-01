Strijdkroniek 25 januari 2021: Tunesië, VS, Canada, Kazachstan

De vierde strijdkroniek brengt ons in vliegend tempo naar Tunesië, waar afgelopen week opstand woedde. Vervolgens kijken we ook even rond in de VS, in de week waarin Trump – herinner je je die nog? – mokkend plaats maakte voor Biden. Opluchting alom, maar de strijd gaat dus door. Dan is net als vorige week ook Canada. In Oeganda, waar ik protest tegen de repressief vastgestelde verkiezingsuitslag had verwacht, blijft het op dat vlak rustig. Daarover hier verder dus niets deze week. De grootschalige protesten in Rusland van zaterdag 23 januari 2021 verdienen ook aandacht, maar die krijgen ze later deze week buiten deze kroniek uitvoerig. Nu aan de slag!

Opstand in Tunesië

Tunesië dus. Belangrijk, dus die gebeurtenissen vullen een flink deel van deze kroniek. In de vorige Strijdkroniek was al te lezen dat daar felle demonstraties zijn begonnen. Die zijn de afgelopen week stevig doorgegaan, net als de repressie ertegen. Een greep:

– 18 januari 2021: Aljazeera meldt dat het leger soldaten heeft ingezet om de ‘rust’ te bewaken. De dag ervoor waren er protesten in Bizerte, Kasserine, Sousse, Siliana, Kairouan, Monastir, Nabeul, Kebili, Mahdia… Op 18 januari zelf waren er betogers op straat in de hoofdstad Tunis, en in Manzel Bouzaine. ‘Geen angst! Geen angst! De straten behoren toe aan het volk’, schreeuwden betogers in Tunis.(1)

– 20 januari 2021: ‘Tunesische betogers zijn voor de vijfde nacht slaags geraakt met politie in diverse steden, waaronder Tunis en Sidi Bouzid, wieg van de opstanden van de Arabische Lente, terwijl woede en frustratie groeien wegens economische ontberingen die versterkt worden vanwege de pandemie”, zo opent Aljazeera een artikel.(2) Overdag klonk in Tunis de gouwe ouwe leus: “De mensen willen de val van het regime!’ Traangas in Sidi Bouzid. Brandende autobanden in Tunis.

Aljazeera citeert een van de actievoerders: ‘Het hele systeem moet weg… We zullen terugkomen naar de straten en we zullen onze rechten en waardigheid herwinnen die een corrupte elite in beslag heeft genomen na de revolutie.’ Hichem Mechichi, premier van Tunesië, noemt de woede van de opstandigen intussen ‘legitiem’, maar gooit er wel een nieuwe lockdown tegenaan, compleet met scherpere avondklok. Wegens het virus, uiteraard, maar handig voor ordehandhaving is het natuurlijk vooral ook.

– 21 januari 2021: Aljazeera meldt dat intussen de arrestatie van ‘1000 mensen gedurende zes nachten van protesten’ in het land. Veel daarvan zijn nogal jong. Lang niet allemaal zijn ze bij de betogingen zelf aangehouden. De acties zijn intussen iets in kracht afgenomen, volgens het bericht.(3)

– 22 januari 2021: Wederom Aljazeera, dat doet wat de NOS weer eens nalaat: verslag doen van belangrijk nieuws. De nieuwszender meldt protesten van moeders van gearresteerden in Tunis, bij een gerechtsgebouw. Een van de moeders ziet haar zoon na drie dagen gevangenschap terug. “hij was op de benen geslagen en had een blauw oog”, zei ze. Een advocaat spreekt van ‘ernstige procedurele fouten’ bij strafzaken. Gearresteerden krijgen geen medische bijstand en mogen geen advocaten en ouders zien, zo luidt de klacht. Veel opgepakte mensen zijn nog minderjarig ook. Een hoorzitting leidt al tot 100 veroordeelde mensen.(4)

Ook de dagen erna blijven er berichten komen over opstandigheid in het land. De radicale website Dialectical Delinquents heeft een bruikbaar overzicht, met bronvermeldingen.(5) Thierry Brésillon schreef een mooi achtergrondartikel: ‘Tunisia: This wave of violence is a political uprising’, te vinden op de website Middle East Eye. Daarin wordt afgerekend met het idee dat het hier zomaar ‘crimineel geweld zou zijn’. Wat de mensen drijft? ‘Dit is een revolutie van de hongerigen’, zo is op een muur in Tunis geklad. Dit is – zo blijkt uit het artikel, zo blijkt uit wat er gebeurd is tot nu toe – een serieuze opstand, een nieuwe ronde van strijd, een hervatting van het gevecht dat in de Arabische Lente van 2010-2011 een eerdere ronde beleefde.

Toronto en het demonstratierecht

Naar Canada nu. Daar heeft het gezag geen zin in gedoe meer. De politie in Toronto heeft, met verwijzing naar de pandemie, gemakshalve maar het complete demonstratierecht afgeschaft. Per tweet, alsof Trump daar politiechef is geworden. Samenkomen met meer dan vijf mensen mag niet. ‘Deelname aan grote samenkomsten, inclusief protesten, is niet slechts in strijd met deze orders maar brengt tevens deelnemers en de bredere gemeenschap in gevaar.’ Gebeurt het toch, dan zal de politie ingrijpen.(7) Allemaal voor onze volksgezondheid. Geloof jij het? Het bericht is al van 16 januari, maar ik trof het pas op 20 januari aan, vandaar dat het pas in deze kroniek mee komt en niet in de vorige.

Staken, staken in de Verenigde Staten

We steken de grens zuidwaarts over. Daar is het presidentschap inmiddels in handen van Joe Biden gekomen. Wat dat betekent, daar ga ik later wel eens over schrijven. Intussen gebeurt er van alles in de sociale strijd. Vandaag gaan bijvoorbeeld docenten in Chicago niet naar school! Daartoe roept althans de Chicago Docenten Vakbond toe op. Het gaat om 10.000 docenten en ander personeel. De autoriteiten willen dat de lessen op school worden hervat.

De onderwijsbond verwijst naar COVID-19 en beschouwt onderwijs op school als veel te gevaarlijk. Ze pleiten voor voortgezet thuisonderwijs. Autoriteiten noemen dat een ‘illegale staking’. Dat kan zijn, want de vakbond heeft een contract met de autoriteiten die staken verbiedt tijdens de looptijd. Maar illegaal of niet, wegblijven van school is een goede, nodige actie. De bond spreekt van een ‘duidelijk en aanwezig gevaar voor de gezondheid van onze gezinnen en onze schoolgemeenschappen’.(8) Moge dit voorbeeld van verstandig verzet tegen onwijze schoolopening ook docenten in Nederland bereiken en tot soortgelijke stakingsactie aanmoedigen.

Er wordt in de VS wel meer gestaakt momenteel trouwens. In de Bronx, in New York City bijvoorbeeld. Daar legden arbeiders van voedingsgroothandel Hunt Point Produce Market het werk neer. Arbeiders zijn er georganiseerd via Teamsters Local 202, afdeling 202 van de Teamsters-vakbond. De inzet? Een verhoging van het uurloon met een dollar, plus betere gezondheidsverzekering. Het bedrijf biedt 32 dollarcent en vindt zichzelf daarmee kennelijk best sociaal.(9)

Uiteindelijk staakten 1400 arbeiders. Linksige politici als Bernie Sanders en Alexandria Ocasio-Cortez kwamen steun betuigen,(10) de politie kwam vervelend doen en arresteerde zelfs vijf stakers. Ocasio-Cortez laat voor een solidariteitsbezoek aan de stakers zelfs de inhuldiging van Biden schieten.(12) Mooi van haar, maar ook een slimme politieke keus. Aan herverkiezing kun je niet vroeg genoeg beginnen te werken, nietwaar?

Intussen is er afgelopen zaterdag 23 januari 2021 een overeenkomst tussen vakbond en bedrijf, goedgekeurd door leden. Er komt een loonsverhoging van 1,85 gespreid over drie jaar, en arbeiders hoeven niet uit eigen zak meer bij te dragen aan de ziektekostenverzekering van het bedrijf. Hoewel dat niet de volle 1 dollar verhoging is die ze hadden geëist en die ze verdienen, kan er weinig twijfel over zijn dat de contractvoorwaarden aanzienlijk verbeterd zijn gedurende de strijd.(13)

Of die positieve inschatting terecht is, kan ik niet goed beoordelen: vakbonden presenteren een schamel resultaat wel eens als een grote overwinning, om daarmee hun leden weer aan het werk te praten en het partnerschap met de ondernemers te onderstrepen. Dat de staking iets heeft bereikt, is wel aannemelijk. Het smaakt naar meer, veel meer…

Kazachstan: demonstranten ‘gekettled’ in de kou

Heel iets anders, het kan nog net eventjes snel. In Kazachstan probeerden mensen in de kou te demonstreren tegen de nogal openlijk autoritaire regering. Ik weet niet de precieze doelstellingen, en van wat voor club ze zijn, Ik weet inmiddels wel wat de politie deed: die omsingelde de groep van dichtbij en ‘ketelde’ ze dus op die manier. Daar ging die politie negen uur lang mee door.

Negen uur opeengepropt in de snijdende kou, ‘zonder eten, water of de gelegenheid om naar een toilet te gaan’. Dat was een van de groepjes demonstranten. “een andere groep waar een zwangere vrouw en twee kinderen van deel uitmaakten was gedwongen voor zeven uur samen te staan als ingeblikte sardientjes.’ De politiemensen konden elkaar intussen aflossen, Een betoger raakte onwel en werd naar het ziekenhuis gebracht. Pas daarna liet de politie de mensen weer gaan, grove mishandeling was het. De datum was 10 januari, de plaats Almaty, de hoofdstad van Kazachstan.

Ik vond het verhaal op de website van Radio Free Europe/Radio Liberty die er op 21 janauri 2021 over berichtte.(14) Een Westerse Koude Oorlogs-propagandazender, jazeker, met staatsgeld erachter. In linkse media, die ik er veel liever over had geraadpleegd, vind je echter over zulke zaken zelden iets. Het is de achtertuin van Poetin, nietwaar? En alles wat daar aan protest gebeurt, is bij voorbaat een Westers complot, of speelt minstens het imperialisme in de kaart, toch? Het is een houding waar ik niet in meega. Vrijheidsstrijd is universeel, politiegeweld is verwerpelijk, overal en altijd.

Meer? Een volgende keer…

Lieve mensen, ik had jullie graag nog even bijgepraat over processen wegens majesteitsschennis in Thailand, over politiek geweld in Turkije, over protest in Papua tegen een multinationale onderneming en Indonesisch staatsgeweld. Het komt er nu niet van, maar ik blijf de boel in de gaten houden….

