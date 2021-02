Grote veranderingen oftewel militaire hollende stilstand: orde heerst in Myanmar

Deze keer hoeft zij niet meer op ruime sympathie te rekenen: Aung San Suu Kyi is vanochtend van haar bed gelicht, evenals de president van Burma, Win Myint, en verscheidene kabinetsleden. Vanochtend zou de eerste zitting van het nieuwgekozen parlement gehouden worden, waarbij een nieuwe regering geïnstalleerd zou worden. Het leger, dat sinds 1962 de dienst uitmaakt, heeft nu ook weer formeel de macht overgenomen.

Het maakt niet veel uit, het leger heeft zich verzekerd van 25% van de parlementszetels en heeft ook zijn eigen politieke partij, die de verkiezingen van november glansrijk verloren heeft. Maar zoals u weet is winnen verliezen tegenwoordig, en in Burma is het verschil niet te merken geweest.

Aung San Suu Kyi heeft de sympathie, die zij gewonnen heeft als oppositieleidster, ruimschoots verspeeld eenmaal officieel aan de macht geholpen door verkiezingen. In 2015 mocht zij een speciale rol gaan bekleden. De genocide tegen de islamitische bevolking ging onverhinderd en met de zegen van Nobelprijswinnares Suu Kyi door.

Hoe verder? De generaal die zich nu staatshoofd noemt, Min Aung Hlaing, kondigt aan dat de staat van beleg een jaar zal duren. In de tijden van massale opstanden, 1989-1990, werden verkiezingen en daarmee het einde v an het militaire regime afgedwongen. Maar ook toen weigerde het leger de uitslag te erkennen. en de verkiezingen in Burma maakten niets uit, want het land moest Myanmar heten en de hoofdstad Yangon. En eigenlijk moest er ook maar een nieuwe hoofdstad in het binnenland komen voor het nieuwe land. In Myanmar waren er geen verkiezingen geweest.

Hoe “de wereld” reageert doet er niet veel toe. Washington bromt wat, maar het gaat er om hoe “de straat” reageert. We wachten af zonder illusie. Misschien gaat het leger weer een nieuwe naam voor het land verzinnen.