Carte Blanche voor de smeris? Stenen vs. geweldsmonopolie

Het doet er niet toe wie het slachtoffer wordt van politiegeweld. Zodra je ervan weg kijkt, sta je toe dat misdadige praktijken door geüniformeerde knokploegen van de staat blijven worden uitgevoerd en voortgezet. En jij kunt de volgende zijn. En het ergste is: er is een wet in de maak om de smeris (nog meer) carte blanche te geven.

Maar eerst… de avondklok.

Afgelopen week tijdens de rellen rond de avondklok kwamen er beelden voorbij van stenengooiende mensen. Mikpunt: de ME. Wie de stenengooiers waren? Het doet er niet bijzonder veel toe. Ik heb net zo’n hekel aan complotdenkers en hun bevriende hooligans, Qanon nazi’s en meer van dat soort volk als aan de smeris en de staat, laat dat duidelijk zijn. Maar feit is: het waren allang niet meer alleen zij die de straat opgingen. Ze slaagden er niet langer in een strijd voor een vrijheid die ze alleen voor zichzelf wilden voor zichzelf op te eisen, te claimen. De avondklok, onomstotelijk zinloze symboolpolitiek, was voor velen de druppel. De echte, keiharde en voelbare belemmering van bewegingsvrijheid. Het ‘achter de deur’ van de buitenbajes. De daadwerkelijke echte lockdown. Daarom gingen mensen die ook niks te maken willen hebben met extreem-rechts complottuig de straat op. En ze eisten de vrijheid op. En geef ze eens ongelijk. Zolang Schiphol in bedrijf is. Zolang mensen gedwongen worden naar hun werk te gaan. Zolang leraren gedwongen worden voor de klas te staan. Zolang de minst bedeelden het meest risico lopen op infectie omdat ze niet thuis kunnen werken. Zolang het leven alleen nog bestaat uit werk en thuiszitten terwijl de pandemie ongehinderd mag voortrazen. Zolang is een avondklok onacceptabel. Dat is geen maatregel tegen het virus, dat is controle van de bevolking. De staat levert ons uit aan het virus en dat virus is er en is levensgevaarlijk. Willen we ervan af, dan zullen we dat zelf moeten doen.

Stenen

Stenen worden naar de smeris gegooid als de smeris met machtsvertoon de straten voor de staat opeist. Als de ‘openbare orde in het geding is’. Stenen worden gegooid naar ME linies en voertuigen van de ME en andere politiewagens. Stenen. Alleen maar stenen, de wapens van de straat. Beweringen over messen en zwaarden zijn geen moment hard gemaakt. Heb jij er foto’s van gezien? Ik niet. Daar is de propagandamachine van de staat razendsnel mee als ze die in handen hebben. Ofwel: die zijn er dus niet. Er wordt maar wat geroepen om politiegeweld goed te praten.

Stenen. De wapens van wie zich in een hoek gezet weet. Onvoorbereid uit de grond getrokken. Stenen tegen een waterkanon dat we een meisje tegen een muur hebben zien spuiten, van dichtbij. En nee, ik wil niet weten wie dat was. Het is poging tot moord. Punt. Maar het mag allemaal van Rutte, De Jonge en Grapperhaus.

Stenen tegen wapenstok. Stenen tegen pepperspray. Stenen tegen taser. Stenen tegen pistolen. Stenen versus kogels. Stenen gegooid naar ME in volledig beschermd tenue: helm, kniebeschermers, schild. Ik heb er in het verleden zelf ook tegenover gestaan. En ja, dan juichen we als die ME bus om gaat. En we juichen als dat politiebureau in de fik gaat. Want we weten dat de staat het geweldsmonopolie opeist en dat geweldsmonopolie ook gebruikt. De knokploegen in uniform die politie heten zijn de meest duidelijk exponent van dat geweldsmonopolie. Maar het is ook de belastingdienst die mensen kapot maakt, zoals bij de toeslagenaffaire. Het zijn ook de politici die daarmee wegkomen. Het is het laten voortduren van die misdaad, het weigeren het voor die mensen op te lossen door ze volledig schadeloos te stellen, en meer! Het is ook het hele justitie-apparaat, met boetes en bajesen waar vooral de armsten onder ons in terecht komen. Het justitie-apparaat dat letterlijk gevoed wordt door racistische smerissen met hun etnisch profileren en aldus een selffulfilling prophecy schept zodat gezegd kan worden: zie je wel dat die ‘allochtonen’ het meest crimineel zijn? Dat is ook geweldsmonopolie. En dat geweldsmonopolie dient te worden beschermd door de gewapende tak van de staat, en dat geweldsmonopolie dient te worden beschermd door nog meer geweldsmonopolie, dat van de wet. Als het aan de staat ligt…

De wet.

Aanstaande dinsdag gaat het in de Eerste Kamer over die wet. Die wet die zich baseert op een nieuwe geweldsinstructie voor de smeris: meer middelen en meer geweld voor de gewapende tak van de staat die politie heet. Straks lopen ze allemaal ook met die taser ofwel stroomstootwapen rond. Daar kun je mee geëlektrocuteerd worden. Is minder dodelijk, zeggen ze. En dat is maar een enkel aspect van die wet die zegt dat als er iemand wel door doodgaat, dat het niet strafbaar is, want het staat in de geweldsinstructie.

Wil je details van deze gruwelwet, ga dan naar Control Alt Delete.

Het ergste is het dus dat geweld door de politie dat binnen de nieuwe richtlijnen valt niet strafbaar is. En dat is heel veel geweld. Het is een vrijstelling van vervolging. Maar de smerissen die Mitch Henriquez wurgden en die Richi Chandrikasing in de rug schoten, kwamen er nu al zo goed mee weg.

Er wordt al jaren over die wet gesproken, in stilte. Zodat we vergeten dat ze ermee bezig zijn. Het is dat er nu een oproep is aan de Eerste Kamer om het wetsvoorstel controversieel te laten verklaren. Dan kan het demissionaire crimineel kabinet van Rutte het er niet nog even snel doorheen laten jassen bij wijze van laatste wapenfeit. Intussen lijkt het me niet geheel toevallig dat juist eergisteren, zaterdag 30 januari, op televisie dienders te zien waren die klaagden over trauma. Het charme-offensief is weer begonnen.

Propaganda.

Propaganda, daar is de Neederlandse staat goed in. Het is dezelfde propaganda die ons al bijna een jaar gevangen houdt in een tot mislukken gedoemde ‘strategie’ tegen het coronavirus die erop gericht is dat virus te laten rondwaren in de hoop ‘groepsimmuniteit’ te bereiken. Een misdadige strategie van een staat die de zorg kapot bezuinigd heeft en die winst boven levens stelt, het recht van de sterkste propageert. Een fascistisch beleid, survival of the fittest. Het is de propaganda die maakt dat zoveel mensen moordbeleid accepteren. Propaganda die van stenen bommen en van stenengooiers terroristen maakt en politiegeweld reduceert tot noodzakelijke zelfverdediging van ach-die-arme-hulpverleners-in-nood.

We leven in een polderstaat waarin de minister van justitie de wet aanpast om zelf geen strafblad te krijgen. Zo zorgde Grapperhaus ervoor dat hij niet hoefde te boeten voor zijn bruiloft waarin geen afstand werd gehouden. Je weet wel, die van anderhalve meter. Liever verlaagde hij de boete voor iedereen, dan zelf een strafblad te krijgen. Een boete die voor mensen met weinig geld nog steeds te hoog is, maar die mensen die minder krap bij kas zitten geen zorgen hoeft te baren. En weer zorgt klassenjustitie ervoor dat vrijheid te koop is. Weer zorgt klassenjustitie ervoor dat wie geld heeft het zich kan veroorloven om lak te hebben aan een lockdown of een avondklok of andere regels. Weer zijn mensen met weinig geld de sigaar, jongeren die in krappe woningen zitten met hun gezin en die er echt uit moeten kunnen na negen uur om even op een straathoek te chillen. En weer schreeuwt de pers de politiek na over rellen en plunderingen terwijl grootgrutters megawinsten maken door de crisis maar intussen hun personeel geen cent meer willen betalen.

Het zijn al deze omstandigheden die de repressieve staat en zijn smeris en zijn geweldsmonopolie tot vijand nummer 1 maken voor een ieder die al in de verdrukking zit. Van de vakkenvuller bij de supermarkt die zich te dichtbij komende klanten van het lijf moet houden tot de dakloze die niet buiten mag slapen maar het wel moet. Van de afgewezen vluchteling die tot zwerven gedwongen dan maar een pand kraakt en daar telkens met gevaar voor deportatie wordt ontruimd tot de arbeidsmigrant die in het slachthuis corona oploopt omdat de baas daar al net zo min om mensenlevens geeft als om dieren. Van de jongere in de zogenaamde achterstandswijk die telkens vanwege zijn uiterlijk of huidskleur om een identiteitsbewijs wordt gevraagd tot de demonstrant die het recht op betoging uitgehold ziet worden en wordt opgepakt wegens deelname aan een verboden demonstratie. Misschien denk jij dat je er geen last van zult hebben. Maar dat geldt maar zolang je precies doet wat er van je verlangd wordt, ook al slaat het helemaal nergens op. En dat geldt misschien voor al wie de huur kan betalen, of de hypotheek. En dat geldt maar voor wie geen last heeft van racisme. Vraag jezelf af: kan ik ook in die situatie komen waarin geen enkel aspect van mijn leven nog enige bestaanszekerheid garandeert? Wat denk je? Zullen de rijken de crisis betalen of gaat het alweer over de ruggen van de armsten? Voor wie is dat geweldsmonopolie bedoeld?

Deze wet is crimineel. De staat is crimineel. De smeris is crimineel. Deze wet, net als zoveel anderen, verdedigt de belangen van de staat en de grote bedrijven. Deze wet geeft knokploegen in uniform carte blanche. Als er op enig moment reden is tot opstand, dan is het nu wel.