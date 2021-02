Goede voornemens: praktisch aan de slag in vier onderdelen

Een nieuwe maand, een nieuwe aflevering.

Alex en Henk zitten samen voor het vervolg van Goede Voornemens, nu met enkele handvatten om praktisch aan de slag te gaan voor een betere wereld.

We doen dat in vier stukken, maar ze blijken steeds heel veel op elkaar te lijken:

– Ergens bij te gaan, dan handig rond te kijken en te zoeken naar iets dat bij je past.

– Je zit al ergens bij en wil meer doen. Bijvoorbeeld door je betrekking bij een bestaande groep nieuw leven in te blazen, of buiten die groep iets extra’s te doen.

– Zelf kortstondig aan de slag gaan, gewoon dingen doen!

– En zelf een langduriger project beginnen.

We hebben het ook kort over de februaristaking die altijd op 25 februari wordt herdacht, beschrijven wat organisaties dan organiseren en leggen sociale inbedding uit. En wat is Gerrymandering, kan je dat ook doen voor de goede zaak?

Lepels. Tijdens de aflevering noemen we lepels, “wat als iemand geen lepels heeft om hier of daar aan mee te helpen?” Dat is een term die wordt gebruikt bij zelfzorg, vooral bij mensen met een chronische ziekte die ontzettend spaarzaam met hun beperkte energie om moeten gaan, of voor wie bijvoorbeeld sociale interactie heel zwaar is. Bron over lepeltheorie in het Nederlands. En hier het originele artikel in het Engels.

Onderstroom.red