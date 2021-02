Carnaval is ooit begonnen, dus kan het ook eindigen

Toeslagen, corona en het klimaat, en zeker ook Moria: beneden de Maas en Waal dus effe niet in februari. Daar woedt de discussie over hoe het bloed toch kan kruipen – wat zeg ik: MOET kruipen…. Google toont over de afgelopen 24 uur alleen al uit Nederland duizenden en duizenden actuele berichten over carnaval. Wat word ik daar onvrolijk van…

Carnaval is ooit begonnen, en het is goed als het ook weer eens eindigt. Vooral in de noordelijke gemeenten was dit stuitende massavertoon van maatschappelijke blindheid en gulzige onmatigheid pas in de jaren ’50 of ’60 opgekomen, zoals in Ter Apel… Huh? Ter Apel? Wat zal het daar – in de grootste carnavalsoptocht van N-Nederland – een feest zijn!

Wikipedia: “Bij Ter Apel liggen drie opvanglocaties voor asielzoekers naast elkaar, het aanmeldcentrum ofwel de centrale ontvangstlocatie (col), de procesopvanglocatie (pol) en de vrijheidsbeperkende locatie (vbl) van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Vanaf zomer 2015 is er ook een procesopvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (pol-amv).”

Na het carnaval van vorig jaar brak vooral in noordoost Brabant corona door, met in Tilburg patiënt nul. Het gaat me wel te ver om de schuld in de schoenen van de plaatselijke overheid te schuiven. Daarvoor was corona toen nog te onduidelijk.

Maar zou dit geen mooi moment zijn om maar weer eens te stoppen met carnaval, zeker boven de grote rivieren? Beste zuiderlingen: we hebben geen enkele reden om te feesten, nu minder dan ooit… En o ja: was carnaval niet de opstap naar 40 dagen vasten? Dáár hoor je nooit meer wat over… Ik heb dat nog gedaan, met enthousiasme en inzet en vooral een vastentrommeltje, waarin mijn snoep uit die periode werd opgeslagen. Dat liep leuk op…. Maar vasten? Vrijwillig afzien? Nee zeg, kom nou…