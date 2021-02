Het zogenaamde Moderna-vaccin is een door de overheid gefinancierd wonder

Het zogenaamde “Moderna”-vaccin is een wonder der wetenschap. Het is bijna 100 procent effectief in het voorkomen van ernstige ziekte en dood. Door de wereld te vaccineren, kunnen we de COVID-19 pandemie stoppen en miljoenen levens redden.

Door Alex Lawson

Het enige probleem? We hebben niet genoeg doses. Maar er is een oplossing: Als de regering Biden generieke fabrikanten, niet alleen Moderna, zou toestaan het vaccin op grote schaal te produceren, zouden de Verenigde Staten niet langer lijden onder een tekort aan vaccins.

Deze stap is volkomen terecht, want het “Moderna”-vaccin is niet door Moderna ontwikkeld. Het onderzoek en de ontwikkeling van het vaccin zijn betaald door de Amerikaanse belastingbetaler, voor een bedrag van $2,5 miljard. In feite heeft Dolly Parton meer geld in het vaccin gestoken dan het bedrijf waar het naar vernoemd is, toen zij $1 miljoen aan de inspanning doneerde.

Dit is niet het vaccin van Moderna. Het is het volksvaccin, en het wordt tijd dat de wet dat reflecteert.

Op dit moment heeft Moderna een door de overheid toegekend monopolie op het vaccin. Dat betekent dat zij het enige bedrijf zijn dat het mag maken. De enige reden dat er een tekort aan vaccins is, is dat we dit ene bedrijf toestaan om dat tekort te creëren. Het is een onzinnige en corrupte situatie.

Dat moet inmiddellijk veranderen.

Het is niet nodig dat de regering-Biden voor elk vaccin een generieke licentie verleent, hoewel dat wettelijk zeker zou kunnen. Pfizer, en alle andere vaccins zoals Johnson & Johnson die uiteindelijk door de FDA worden goedgekeurd, kunnen hun monopolies behouden. Maar we hebben een publieke optie nodig, en dat is het zogenaamde Moderna-vaccin dat we met ons publieke geld hebben gefinancierd.

Alleen iedereen in de Verenigde Staten vaccineren is niet goed genoeg. De hele wereld vaccineren is zowel een morele verplichting als noodzakelijk om de pandemie te stoppen. Er is geen andere manier om vaccins te produceren op de schaal die we nodig hebben.

Ambtenaren van de regering-Biden zeggen dat zij “actief aan het onderzoeken zijn” of de Defense Production Act kan worden gebruikt om het vaccin in licentie te geven aan generieke fabrikanten. Dat is bemoedigend, maar nu de nieuwe en besmettelijker COVID-19-varianten snel opgang maken, is tijd van essentieel belang.

Een nieuwe, vaccinresistente variant van het virus zou weer tot een wereldwijde shutdown kunnen voeren, tenzij we er vandaag in slagen de pandemie met een doeltreffend vaccin een halt toe te roepen.

De regering had Moderna nooit een monopolie op ons vaccin moeten geven. Het beste moment om het vaccin van het volk in licentie te geven aan generieke fabrikanten was maanden geleden. Het op een na beste moment is nu.

Over de auteur: Alex Lawson is uitvoerend directeur van Social Security Works,

een non-profit belangengroep die voorstander is van het uitbreiden van uitkeringen om Amerika’s groeiende crisis op het gebied van pensioenzekerheid aan te pakken. Lawson is op talloze radio- en tv-programma’s te horen geweest en is regelmatig te gast bij “The Thom Hartmann Program”, een van de beste progressieve radioprogramma’s in het land.

