Solidariteit met het bedreigde GroenLinks-kandidaat Kamerlid Serpil Ateş

Het Haagse GroenLinks-raadslid Serpil Ateş wordt bedreigd vanuit extreem-rechtse Turkse hoek. Ateş is kandidaat bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. De hetze begon met een artikel op de website Turks.nl, getiteld “GroenLinks zet PKK’er op kieslijst. ‘Biji Öcalan’”. Maandag publiceerde de HTIF een steunverklaring voor Ateş die we hieronder overnemen. Doorbraak onderschrijft die verklaring. “Wij staan schouder aan schouder met Serpil Ateş in de strijd tegen het Turkse fascisme en militarisme. We roepen iedereen op om zich ook uit te spreken. Niemand mag alleen staan, blootgesteld aan extreem-rechtse bedreigingen”, schreven we op Twitter.

Ateş postte zelf op Twitter: “Ik ben een Koerdische, een alevitische, een Nederlandse, een activistische, en overstijgend een feministische vrouw! Dit is de meest gehate cocktail voor extreem-rechtse nationalistische Turkse Nederlanders. Mijn leus was: ‘Biji Berxwedana Rojava’, dat betekent ‘leve het verzet in Rojava’, dat betekent leve de strijd tegen fascisme, misogynie, conservatisme en het patriarchaat! Overal waar ze ‘biji’ horen, schrikken ze zich te pletter!”

Verklaring

De verklaring van de Federatie van Arbeiders uit Turkije in Nederland (HTIF) luidt:

“Serpil Ateş is niet alleen! Serpil Ateş, die raadslid is in Den Haag en op de landelijke kandidatenlijst van GroenLinks staat, werd bedreigd en geïntimideerd door Turkse fascisten, nadat een artikel op Turks.nl werd gepubliceerd. Deze website, die pro-AKP is, staat bekend met zijn racistische berichtgevingen. De link die deze pagina met het Turkse regime heeft, is inmiddels evident.

In het artikel dat op Turks.nl verscheen, wordt Ateş ‘indirect’ een terrorist genoemd wegens haar deelname aan een demonstratie tegen de Turkse invasie in Rojava. Haar woorden worden verdraaid en haar interview met de Koerdische media wordt als een terreurdaad bestempeld. Kortom: Turks.nl heeft Serpil Ateş bewust doelwit gemaakt van de Turkse fascisten. Kort nadat het artikel was verschenen, werd Ates bedreigd met onder andere seksistische bedreigingen. De poging om haar monddood te maken is echter niet gelukt. Zij heeft alle berichten van de fascisten blootgesteld en haar standpunten nog luider geroepen.

Wij hebben onze onvoorwaardelijke solidariteit met Serpil Ateş tijdens een programma bekendgemaakt, maar wij willen nogmaals benadrukken dat Ateş niet alleen is! Ook wij hebben samen met haar geprotesteerd tegen de Turkse agressie in Rojava en dezelfde leuzen geroepen. Wij beschouwen alle aanvallen op Ateş als aanvallen die op ons zijn gericht. Serpil Ateş zal nooit alleen zijn in haar strijd tegen racisme en fascisme. Wij staan zij aan zij met Serpil Ateş!”

Fenomenaal

In reactie tweette Ateş: “Zoals velen van jullie weten, ben ik de afgelopen week doelwit gemaakt door Turks.nl en daarna volgden intimidaties, scheldpartijen en bedreigingen. Maar wat daarna gebeurde, was fenomenaal! Ik ben over het hele land, zelfs buiten de grenzen van ons land, door vrouwengroepen, alevitische, Koerdische en Turkse groepen, linkse activisten, en vooral door mijn partijgenoten, zowel mijn eigen Haagse fractie als onze landelijke fractie, enorm bijgestaan en versterkt. En nu een verklaring van HTIF Hollanda. Ik word hier emotioneel van. Ik ben zo niet alleen en jullie zijn het zo enorm waard om voor te vechten. We gaan door.”

Een heldere boodschap kwam er van Tayfun Balçık: “Nationalistische Turken doen dit met iedereen die maar één millimeter afwijkt van hun ‘principes’. Koerden zijn hiervan de grootste slachtoffers. Maar Koerd-zijn is geen misdrijf, Turkistisch-racisme wel. Vandaag is Serpil Ateş aan de beurt, morgen jij. Wees solidair!”

Het is niet ongebruikelijk dat Turkse extreem-rechtse media specifieke mensen ‘aanwijzen’ waarna die aangevallen worden door hun achterban, in woorden, maar regelmatig ook fysiek. Meestal zijn de slachtoffers linkse of feministische activisten, partijleden of schrijvers, en leden van minderheden als de Koerden, Armeniërs en alevieten. Deze repressieve praktijken vinden niet alleen plaats in Turkije zelf, maar ook in Europa en Nederland. De achterban van de AKP en de Grijze Wolven deinst ook hier niet terug voor verbaal en fysiek geweld. Over de criminele organisaties in Europa die verbonden zijn aan de AKP lees je meer in dit artikel. Over de Grijze Wolven in Nederland lees je meer in het rapport dat we vorig jaar publiceerden en in het dossier op onze website.

Overigens is bekend dat ook SP-Kamerlid Sadet Karabulut regelmatig bedreigingen ontvangt uit Turkse extreem-rechtse hoek. En ook HTIB-voorzitter Mustafa Ayranci werd bedreigd nadat hij openlijk de Armeense genocide erkende. In het verleden had Denk er ook een handje van om Kamerleden van Turkse afkomst ‘aan te wijzen’. Dat leidde eveneens tot bedreigingen.

Eric Krebbers

Overgenomen van Doorbraak. Niks aan toe te voegen.

