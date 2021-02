Rooie Pietje is dood

“Een prominente kraker”. Is dat niet een contradictio in terminis? Zouden goed gelijkgeschakelde opiniebakkers als Jet Bussemaker, Jean Tillie en Marli Huijer zich op hun kraakverleden beroepen bij hun marktconforme opinies?

Na Hijn Bijnen is nu ook Piet(je) Veling (“Rooie Pietje”), roemrucht Nieuwmarktbuurtkraker (zodat de toevoeging “Amsterdam” eigenlijk overbodig zou moeten zijn) dit jaar overleden. Als we niet oppassen groeien we dicht als “Zij die ons ontvielen”-rubriek.

De Republikein had een interview met hem niet lang voor zijn overlijden. Ze herhalen het op hun site ter gelegenheid van het verscheiden. Een saillante passage:

“Een groep krakers in de Nieuwmarktbuurt begon zich te organiseren. Van een duidelijke hiërarchie was geen sprake. De Boomsspijker, het Bethaniën Koffiehuis, café Hoekje Om werden ontmoetingsplaatsen waar de krakers plannen ontwikkelden om in verzet te komen tegen de aangekondigde sloop. Onder wie Rooie Pietje.

Het eerste succes werd geboekt rond 1971, toen de gemeente het snelwegproject staakte. Een monument op de Jodenbreestraat herinnert hier nog aan. Maar het metroproject moest en zou doorgaan. Terwijl het gemeentebestuur maar voortsteggelde over de financiering van de metro, organiseerde de buurt zich beter en beter. Jaren gingen voorbij. Jaren waarin er een heuse subcultuur ontstond in de Nieuwmarkt. Met allerhande actiegroepen, buurtkrantjes en krakerskroegen. De hele omgeving werd, mede dankzij Rooie Pietje, omgebouwd tot een soort vesting.

Geamuseerd vertelt hij over de luchtbrug die hij bouwde over de Rechtboomsloot naar de Lastageweg. Bedoeld als vluchtroute. Met zijn technische vaardigheid bouwde hij een solide geheel. Bouw & Woningtoezicht van Amsterdam, enigszins verbaasd over dit plots verschenen hoogstandje, vond dat de brug moest worden gekeurd. Aldus geschiedde. De brug werd van gemeentewege goedgekeurd. Een ander technisch hoogstandje van Rooie Pietje was iets minder onschuldig van aard: de bouw van een kanon middels kachelpijpen.”

Lees het geheel hier.

Eén correctie: met Koffiehuis Bethaniën moet Koffiebar Roodmerk bedoeld zijn, waar ik zelf barman ben geweest en waar de serie Dubbele boterham met kaas in De AS naar verwees.

Maak het ze lastig daar boven, Piet.