Impeachment werkt niet, wat dan wel?

Als er gisteren iets (wederom) duidelijk is geworden, dan is het wel dat een impeachmentprocedure tegen een president in de Verenigde Staten een volledig lege huls is. Zolang de partij van een (in dit geval voormalige) president die omwille van allerlei oneigenlijke redenen wenst te beschermen, kan een impeachment niets uitrichten. Blijkbaar zelfs niet als een zittende president de benoeming van een nieuwe president met geweld probeert tegen te houden. Omdat volgens een beleidsregel van het Ministerie van Justitie een zittende president ook niet vervolgd mag worden (een regel die nota bene bedacht werd om een andere criminele president, Nixon, voor vervolging te behoeden) hebben de Amerikanen uiteindelijk nu dus waar ze een dikke tweehonderd jaar geleden zo graag vanaf wilden: een koning. Hij moet weliswaar om de vier jaar gekozen worden, maar gedurende die vier jaar is de president van de Verenigde Staten de facto onaantastbaar, zo is nu gebleken.



Een lichtpuntje is dat er echter wel degelijk een meerderheid vóór veroordeling was, zowel in het Huis als in de Senaat. Maar liefst zeven Republikeinse senatoren hebben ook voor veroordeling gestemd. Maar vanwege de vereiste tweederde meerderheid heeft die veroordeling dus niet plaatsgevonden.



Op het laatst leken de Democraten nog een getuige te willen oproepen, Republikeins afgevaardigde Jaime Herrera Beutler, die een telefoongesprek tussen leider van de Republikeinen in het Huis Kevin McCarthy en Donald Trump had opgevangen, waaruit bleek dat Trump de bestorming van het Kapitool eigenlijk wel zag zitten. Er werd vóór het oproepen van getuigen gestemd, maar toen dreigden de Republikeinen een onafzienbare reeks onzinnige getuigen op te roepen, te beginnen met Republikeins haatobject nummer één: Nancy Pelosi. Het was de Democraten slechts om die ene getuigenis te doen, dus kozen ze er bij nader inzien voor die in de stukken op te nemen en de getuige niet op te roepen.



Of dat een verstandige beslissing was weet ik niet. Er was inderdaad wel het risico dat de Republikeinen er een vertoning van gemaakt zouden hebben en het zou geen verschil hebben gemaakt voor de uitslag van het proces, zoals impeachment manager Jamie Raskin zei. Maar dat Trump niet veroordeeld zou worden stond toch wel vast, het ging er toch juist om het publiek duidelijk te maken wat er hier gebeurd was? Getuigen hebben een veel krachtiger effect dan al die toespraken, die ik eerlijk gezegd ook lang niet allemaal gevolgd heb. Denk maar aan de verhoren van onder andere Alexander Vindman en Marie Yovanovich bij Trumps eerste impeachment.



Opmerkelijk was dat Mitch McConnell direct na de vrijspraak een toespraak hield waarin hij wel degelijk verklaarde dat Trump zo ongeveer aan alles schuldig was waarvan de Democraten hem voor aangeklaagd hadden. Maar helaas helaas, een ex-president kan nu eenmaal niet veroordeeld worden door de Senaat, jammerde Mitch McConnell. Niet alleen is dat niet waar, het is in 1876 namelijk wel degelijk gebeurd met een ex-Minister van Oorlog, William Belknap, maar het was bovendien McConnell zelf die voorkomen heeft dat het impeachmentproces nog tijdens de laatste week van Trumps presidentschap plaats kon vinden. Wegens te weinig tijd, volgens McConnell, tijd die hij wel had toen de benoeming van de extreem-conservatieve opperrechter Amy Coney Barrett slechts enkele dagen voor de verkiezingen erdoor geramd moest worden.



Wat nu? Deze impeachmentprocedure was vooral bedoeld om na een veroordeling nog een aparte beslissing te kunnen nemen, namelijk om Trump te verbieden zich nog ooit voor welke politieke positie dan ook kandidaat te kunnen stellen. Dat gaat op die manier nu dus niet lukken. Daar bestaat echter ook nog een andere mogelijkheid voor, namelijk sectie 3 van het 14e Amendement, die stelt dat iemand die ooit de eed heeft afgelegd maar niettemin een opstand tegen de Amerikaanse regering heeft geleid of gesteund nooit meer verkiesbaar kan zijn. Dit is een wet die in 1868, dus kort na de Amerikaanse Burgeroorlog, is opgesteld. Een dergelijke resolutie benodigt slechts een normale meerderheid. Maar daarna moet dat wel door een rechtbank bevestigd worden, dus zo 1-2-3 is dat nu ook weer niet geregeld:

Gerard N. Magliocca, an Indiana University law school professor who has studied Section 3, said a majority vote in Congress would express lawmakers’ opinion that Section 3 applies. The courts would then have to make that legal declaration. “It’s not just something that Congress can do,” he said in an interview. (Washington Post)

De enige mogelijkheden die er nu zijn om Trump ervan te weerhouden zich opnieuw kandidaat te stellen in 2024 zijn de diverse denkbare gerechtelijke vervolgingen waarin hij verstrikt zou kunnen raken gedurende de komende jaren, of zijn leeftijd dan wel gezondheid. Maar als hij zich niet kandidaat stelt doet een ander lid van zijn familie dat misschien wel. Het is daarom van belang dat justitie voor eens en voor altijd afrekent met het hele criminele Trumpsyndicaat, die mensen moeten politiek uitgeschakeld worden.

(Fot: Videostill uit One on One Laura Ingraham 31 augustus 2020)