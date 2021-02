Trouw beveelt van harte antisemitische club aan

Het zijn dagen…

Trouw, verzetsblad van toen, heeft een Kieskompas online, iets van VU-politicoloog Krouwel. Eerlijk gezegd voel ik geen behoefte er naar te verwijzen, u zoekt het zelf maar op.

Maar het politieke spectrum is naar links opgeschoven, vindt Krouwel. Weet u welke partij hartstikke links is? De PVV. Ja, u kijkt daar van op, maar die mijnheer heeft er voor doorgeleerd. Aan de VU dan wel. Ook knetterlinks zijn 50+ en de ChristenUnie, benevens PvdD, SP (die zijn uiterst links), PvdA, GL en Denk (die zijn gematigd links) en D’66 (dat is links tegen het centrum aan). JA21 is net iets minder rechts dan FvD maar bevindt zich in het zelfde kwadrant als VVD, CDA en SGP.

Partijen als BIJ1 en Volt, Piratenpartij en Splinter komen niet in het Kiezerskompas voor. Die halen volgens de peilingen nou eenmaal geen zetel(s). Krouwel beveelt het Trouw-publiek dus niet Sylvana Simons aan, maar wel Annabel “de mooie ovens van Hitler” Nanninga. Niet Laurens Dassen, wel Joost Eerdmans, u weet wel, die man die vond dat Arnon Grunberg het met zijn 4-mei-toespraak aan zichzelf te danken had dat hij mails kreeg dat ze vergeten waren hem te vergassen. Dat soort lui beveelt Krouwel met Trouw aan ter kennisneming, want ze doen het goed in de peilingen. En daarom komen ze zo vaak op de loerdoos. Of zou het andersom zijn?

Dit was niet per se als een opiniestuk bedoeld maar het wordt het hierbij dan wel. Ik beveel u BIJ1 of Volt aan, of de Piratenpartij. Al was het maar omdat ik het niet allemaal alleen kan doen, nietwaar. En vermijd Kieskompassen.