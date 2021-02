Rijk, gemeenten, rechtbanken, GGD-en: stop onmiddellijk met Facebook

Het rijk heeft ongeveer 100 Fb-sites, elk ministerie weer apart en ook lekker anders ingedeeld (ja echt, helemaal zelf bedacht…! Knap hè!). Elke gemeente heeft er één, dus nog eens 350, en allemaal weer een beetje anders… fantastisch, die diversiteit… Leve de folklore en het gekleuter, gefröbel, eigenheimig gekantklos en de dorpse digitale streekgerechten met hun heerlijke eigen geur….

Dan nog de GGD-en, de brandweren, Gewestelijke Afvaldiensten, de Raad van State, het CWV, het GAK, de provincies, de dienst Rijbewijzen… You name it – we got it!... In totaal schat ik dat de Nederlandse overheden tussen 8- en 12.000 Fb-sites hebben.

Elke natuurlijk dienst met enige eigendunk ook zoals alle rechtbanken – en ja hoor! Ook onze enige echte Rutto de grutto, de prins der paaiers! En vraag op die pagina’s gerust wat er dan ook dat in je hartje opkomt. Het meest gegeven antwoord is: Ja sorry, daar kunnen ‘we’ (wie is die ‘we’ dan…?) niet op ingaan, zoals je begrijpt…

Effe serieus. Facebook Inc heeft een totale verkoop over 2020 van bijna $ 90 miljard, en de nettowinst is ruim $ 29 miljard. Dat is dus inclusief Insta en WhatsApp. Ehh… hoeveel is de totale Nederlandse begroting ook al weer? Het Rijk ontvangt dit jaar ongeveer € 293 miljard en geeft zo’n € 337 miljard uit. Hmmm… Fb zou dus met zijn winst van ruim één jaar onze gehele staatsschuld kunnen oplossen… Tom Poes! Verzin nu een list! Ja, NU!

Dan nog wat leuks. Wat doet de overheid met onze Facebook-gegevens? Inderdaad: niets goeds…

Nu.nl – 13 mei 2020 13:24 – Nederlandse autoriteiten hebben in de tweede helft van 2019 vaker om gegevens van gebruikers gevraagd dan in de tweede helft van 2018. Dat blijkt uit Facebooks meest recente transparantierapport.

In totaal ontving Facebook in die periode vorig jaar 793 verzoeken om gegevens van gebruikers te overhandigen. Van 80 procent werd de informatie daadwerkelijk verstrekt. Etc… “

Dus niet alleen kluitjes in het riet, maar ook achterbaks terugpakken… Lekker!

Er moet absoluut en snel een einde komen aan Facebook-gebruik door overheden. De Australische ruzie maakt dat duidelijk. De overheden – Rijk, Rutte, gemeenten, rechtbanken, GGD-en, vinden intussen volgens hun eigen verklaringen dat ze afhankelijk zijn van Fb. Maar die kan zo schaterlachend de stekker eruit trekken…

Dan gaat toch nog veel belangrijke informatie verloren. Maar op zich zou dat niet zo erg zijn. Intussen, als dat niet lukt: Weg met Facebook! Terug naar fatsoenlijke websites, liefst overzichtelijk als Wikipedia! En in het geval van de gemeenten: svp allemaal hetzelfde opzetten!… Je wordt soms toch helemaal gek van die onverklaarbare digitale streekgerechten. Bij de een heet een commisievergadering gewoon zo, maar bij de ander ‘Politieke avond‘, bij de derde ‘Rondetafelgesprek‘.

De NVJ, het genootschap van Hoofdredacteuren en de krantenuitgevers moeten samen (ja jongens, dat is inderdaad heel moeilijk…) een campagne tegen Fb starten. Doen ze dat niet, dan droogt de journalistieke stroom van informatie snel op. Adieu, lokale journalist, Adieu!

Fb is een keihard, Amerikaans-liberaal en gewetenloos commercieel bedrijf. Het bezit veel te veel macht, vooral over het dagelijks actuele nieuws dat miljoenen mensen krijgen. Het werkt ook verslavend door het bubble-effect. Dat geeft gebruikers door slimme programmering steeds meer informatie waarmee ze het toch al eens zijn. Fb sluit ze op in hun ‘bubble’.

Dus…

