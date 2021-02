Raden maar hoe dat met RARA zat

Als ik nog wel eens een meesterwerk van Peter Siebelt tegenkom in een boekhandel – ha, snuffelen in een boekhandel! ik herinner het me nog! – kijk ik altijd even in het register dat er handzaam aan toegevoegd is of er namen instaan waar ik meer van weet. En steeds zie ik dat Siebelt het gewoon echt niet weet en maar wat raaskalt over luitjes die de publiciteit graag zoeken en waarmee je dus scoort als je ze beschuldigt.

Let wel, ik weet zo goed als niets over RARA, en dat is maar goed ook. Dat maakte RARA zo’n in zijn opzet geslaagde actiegroep: ook mensen die toch wel ingevoerd waren in het actiewereldje hadden geen idee wie RARA waren. Degene die mij onverhoeds vol op de mond kuste en mij haar liefde verklaarde en mij René noemde, die kan mij verward hebben met “René”. Van haar hoorde ik later dat “ze er bij zat”. Siebelt weet van niets. Ik bekijk de foto van “René”, de enige die als RARA-activist veroordeeld is en die achteraf “bekend” heeft, inmiddels wonende in Venezuela, en moet constateren: ik lijk echt niet op hem. Bedremmeld noemde ik mijn eigen naam, die ze toch echt had moeten weten, en ik zal er niet meer achter komen wat zij bedoelde met haar verklaring. Nee, een kus maakt mij nog niet tot RARA-lid, mensen.

Sterker nog, ik had danig de pest in over die club, toen ze Shell-tankstation Kriterion aan de Zeeburgerdijk in brand hadden gestoken. Mijn buurvrouw werd op slag werkloos. Ze kwam van Curaçao. Met je anti-apartheidsactie, denk ik nog steeds.

Vandaag het nieuws dat René Roemersma is overleden. Of hij nog in Venezuela woonde, wat de doodsoorzaak was, komt niet in de berichtgeving voor. Hij haalt De Media alleen vanwege die RARA-veroordeling. “Onze” Joke Kaviaar heeft ongeveer even lang moeten zitten in de nor vanwege een stuk als dit, dat mede over Roemersma gaat. Opruiing, daar kun je mensen op pakken en ook die komt dezer dagen eerder van (ultra-)rechts. Het overnemen van het gewraakte stuk heeft overigens niet tot reactie van Justitie geleid. Het zijn daar geen hoogvliegers, en wie RARA was, de naam zegt het al.

Rust in vrede, René. Doe de groeten aan Jeweetwel.