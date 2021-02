De VOC-mentaliteit bij vaccinproducenten

Interessante bijwerkingen hebben die vaccins. Bij een pandemie die levensbedreigend is voor de halve bevolking en de economie heeft gegijzeld, denken de medicijnenmultinationals elke prijs te kunnen vragen die ze willen. Zoals een malafide taxichauffeur als de treinen uitvallen. Pfizer en Biontech hebben hun hand kennelijk overspeeld en zijn door media in hun blote kont gezet.

Bron: bericht op Euractiv:

Euractiv baseert zich op onderzoek van Duitse media (NDR, WDR en Süddeutsche Zeitung)

https://www.sueddeutsche.de/politik/biontech-pfizer-impfstoff-preis-eu-1.5210652 dat op 18 februari gepubliceerd werd.

Daaruit kwam naar voren dat de twee medicijnenproducenten Biontech en Pfizer hun vaccins aan de EU wilden verkopen (en wel de gevraagde hoeveelheid van 500 miljoen doses) tegen de prijs van meer dan 50 euro per dosis, namelijk 54,08 per stuk. Dat zou de Europese landen in totaal zo’n 27 miljard hebben gekost. Als argument voerde Biontech aan dat ze alle ontwikkelingskosten zelf hadden bekostigd. Maar dat klopte niet eens, aangezien het bedrijf veel subsidie had gekregen, bij de start. (German company Biontech had received funding in the three-digit million range when they were founded, the report stated). Dat was het aanbod dat de bedrijven in afgelopen juni deden.

Uiteindelijk is de prijs naar beneden uitonderhandeld tot zo’n 15 euro per dosis, wat nog steeds een enorm bedrag is, en dat pas in november overeengekomen werd. Officieel mogen we de prijs ook niet eens weten, die is geheim (want dat willen die multinationals, en dan doen die overheden het, net als in Amsterdam met de Lutkemeerpolder) maar persbureau Reuters haalde dat boven tafel, omdat de VS ook een partij van 100 miljoen bestelde en daar het totaalbedrag dat ervoor betaald werd ergens uitlekte.

De oorspronkelijk vraagprijs van Pfizer/Biontech was 20 keer hoger dan het vaccin dat Astrazeneca verkocht, en dat in samenwerking met de universiteit van Oxford was ontwikkeld.

Los van de gigantische bedragen waarmee Big Pharma haar afpersing wenst te beklinken, verklaart het gesteggel ook ten dele waarom veel overheden achterlopen met vaccineren: de bedrijven zijn bereid om het hard te spelen en lang te onderhandelen om het onderste uit de kan te halen.

Nog een sterk rijtje in het bericht hierover in de Süddeutsche Zeitung:

Biontech is niet het enige bedrijf voor de ontwikkeling van vaccins dat grote sommen geld heeft ontvangen van de overheid of van stichtingen. In een artikel in het medische tijdschrift The Lancet van vorige week werd vermeld welke fabrikanten van Corona-vaccins welke steun hadden gekregen. Volgens het document ontvingen Sanofi/Glaxo-Smith-Kline en Novavax elk 2,1 miljard dollar, Astra Zeneca/Universiteit van Oxford 1,7 miljard dollar, Johnson&Johnson 1,5 miljard dollar, en Moderna 957 miljoen dollar. Handig om te weten als je als overheid wat bij ze wilt bestellen…

Bericht erover op NDR: https://www.ndr.de/nachrichten/info/Pfizer-und-Biontech-boten-Impfstoffe-wohl-extrem-teuer-an,ndrinfo14152.html