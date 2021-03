De Commune van Parijs en Kronstadt – Alexander Berkman (1931)

Het is inmiddels honderd jaar geleden dat de Matrozen van Kronstadt in opstand kwamen tegen de tyrannie van de Bolsjewieken. Terwijl in Kronstadt de laatste hoop van de Russische revolutie werd verdronken in het bloed, vierden de cynische heersers elders de Parijse Commune. Toen vijftig jaar, inmiddels 150 jaar geleden. Alexander Berkman, tien jaar na Kronstadt, analyseert wat er goed was aan deze twee evenementen, en waarom ze ten onder gingen.

Uitgelichte afbeelding: By Unknown author – http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2004/j02-venalaissurmat-suomessa-vuosina-1914-22-Osa-2.1/pdf/fi.pdf, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1675268