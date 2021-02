Open brief opening expo Februaristaking, door wie?

Wat? Wíe opent de tentoonstelling over de 80-jarige Februaristaking in het Verzetsmuseum? WÍE?? Nee toch….

Woensdag was voor mij een zwarte dag. Een man die in 2007 veroordeeld is wegens discriminatie , kwam mij uitleggen hoe belangrijk vrijheid, gelijkheid en rechtszekerheid zijn. En dat de organisatoren en stakers van de Februaristaking zulke toffe peren waren. Zulke helden. Zulke communisten (o nee, dat zei hij niet).

Rutte dus.

Die zelfde man deed ook lekker mee bij het onderuit halen van twintig- of dertigduizend Nederlanders – liefst met een dubbel paspoort- in de toeslagenaffaire. Daarna riep hij dag en nacht ‘Wir haben es nicht gewusst…’

In de afgelopen tien jaar steeg de woningnood grof, werd de ouderen- en jeugdzorg uitgekleed (ja, als de ene minder krijgt is het toch logisch dat…), rezen de flexbanen de pan uit, werden de voedselbanken tien maal zo groot , en groeiden de PVV en Forum tot ruwweg één derde van het parlement. En o ja: het antisemitisme nam fors toe, net als aanslagen op moskeeën. En we weigerden bootvluchtelingen van Lesbos. En een ‘anonieme’ politieman vermoordde Mitch Henriquez…

De Februaristaking was de enige algemene staking tegen de Jodenvervolging in heel nazi-bezet Europa. Dat weten Duitsers, Belgen, Fransen, Amerikanen of Britten van nu niet, maar nou en? Mijn vader deed eraan mee, ging in het verzet, zat drie jaar in nazi-tuchthuizen en kon in 1970 wegens PTSS niet meer werken. Maar dat terzijde.

En hoe haalt het verzetsmuseum, ooit opgericht door o.m. communisten, het in zijn misleide hoofd Rutte – want die veroordeelde misdadiger is het – om die vraatgrage paalworm van het de verzorgingsstaat, die liberale prins der paaiers voor deze opening te vragen? Wisten jullie het niet, die veroordeling uit 2007, Liesbeth van der Horst? Of VVD-er Jozias van Aartsen, voorzitter van de raad van toezicht?

Toen ik in september 2019 hier met een groep Duitse antifascisten was, was ik trots op dit Verzetsmuseum. Hoe denk je deze smerige smet te verwijderen?­­­

Ik roep de leden van het comité van aanbeveling op, om hun ontslag te nemen. Hallo Hedy d’Ancona, Remco Campert, Freek de Jonge, Jeroen Krabbé, Gerda Havertong, Maarten van Rossem? Hebben jullie nooit gemerkt dat er niet één communist meer in het bestuur zit, zoals bijv. oud-staker Max van den Berg sr of oud-CPN-wethouder Roel Walraven?

Arthur Graaff, antifascist, woordv. AFVN-BvA, lid Com. 21 Maart