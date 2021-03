De schoenen die zijn achtergebleven op de foto

Ach, de tijden dat er nog een Oostblok was waarvandaan iedere immigrant welkom werd geheten omdat het zo goed uitkwam in de Ideologische Oorlog. Zo is ook een onbeholpen tak van sport verdwenen: het wegretoucheren op foto’s en elders van ongewensten uit de geschiedenis. Ik heb in Moskou verscheidene lege sokkels zien staan die men blijkbaar niet kon of wilde verwijderen, wel het beeld. Het centrale comité van Tsjechoslowakije waarvan een paar schoenen nog staat zonder iemand er boven, die is weggepoetst. Op de uitgelichte afbeelding staat Trotsky naast de muur die het spreekgestoelte van Lenin schraagt. Toen Trotsky geen rol gespeeld mocht hebben bij de revolutie van november (oude tijdrekening: oktober) 1917 werd de schutting eenvoudig naar rechts verlengd op foto’s.

En zo zitten we er bij op Krapuul, sinds vanochtend. De stichter, inmiddels Naamloos, is op eigen bijzonder onvriendelijk verzoek, verwijderd uit de eregalerij in het colofon en met 5656 stukken en een onbekend aantal reacties naar de afvalhoop van de geschiedenis vervoerd. Let wel: het is niet de keuze van de huidige redactie, aan wie de Naamloze zo’n zes jaar geleden de site heeft overgedragen. Maar we hebben voor wat we niet eens de lieve vrede kunnen noemen wel aan diens eis voldaan.

Krapuul is in 2009 door Onnoembare opgericht, en Onnoembare heeft er ruim een jaar later een heleboel mensen bij gehaald om het draagvlak van de antiracistische/antifascistische site te vergroten. Veel van de toen er bij gekomen mensen zijn nog steeds verbonden aan Krapuul, het heeft geen zin om op te sommen, kijkt u in het colofon als u wilt.

Wat waarschijnlijk niemand, levend of niet, die in het colofon vermeld wordt, heeft kunnen vermoeden is dat anno 2021 de Onnoembare laat weten dat deze site toch vooral tot meerdere eer en glorie van Onnoembare bestond, en dat het een belediging is dat er zomaar stukken op staan die de zes cijfers halen wat bezoek betreft. Dat is nooit de bedoeling geweest, moeten wij begrijpen.

Meer zullen we niet zeggen. We wensen J.S. v.d. H. alles toe wat hij ons toewenst.