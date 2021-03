Onderstroom: Liberalisme deel 1

Deels gemotiveerd door de insinuatie dat “links” D66 niet moet buitensluiten, beginnen Alex, Sanne en Henk (en misschien nog meer vrienden?!) een reeks afleveringen over liberalisme.

In deze eerste aflevering van de reeks leggen we waarom we het over liberalisme moeten hebben en zetten dan wat klassieke ideeën uiteen. Het kan zijn dat je daarbij een glimp van onze eigen meningen over het thema ziet doorschijnen…

Kijk uit naar: waarom de markt niets met vrijheid te maken heeft, waarom het individu tegen het collectief een onzinnige tegenstelling is, waarom het sociaal contract ongeldig is, hoe liberalisme schaamteloos afwisselt tussen een heel positief en een heel negatief mensbeeld, en nog veel meer kanten van liberale ideologie.

Voordat het wordt gevraagd: de meeste conservatieven zijn ook liberaal, maar dan vaak met een kleine “l” en meestal zijn die nog erger. In sommige gevallen zijn ze wat eerlijker over wat ze willen, maar daar eindigen de voordelen.

In latere afleveringen over liberalisme gaan we het hebben over de geschiedenis van deze politieke stroming, de recentere situatie en over liberalisme binnen de linkse en radicale bewegingen.

Onderstroom.red