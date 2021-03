Psst! De Afghanen/Hongaren/Monegasken vallen bij Venlo ons land binnen! Red je, nu het nog kan! Humor? Nee!

De huilie-campagne Psst.nl doet het volgende over het leger. Liegen en bedriegen en natuurlijk ook framen, nepnieuwzen, verdraaien en angstjes aanjagen. De campagne heeft spots op radio en tv en deze week was het: ‘Als er een militair conflict komt, houdt onze krijgsmacht het ongeveer 3 dagen vol. Net genoeg om een netflixserie af te kijken’.

Jee! Help! Au! Niet doen! Niet zulke enge dingen vertellen, opa! Dan Kan Ik Niet Slapen – van het lachen.

We mogen de hoogvliegertjes die deze campagne verzonnen, wel innig dankbaar zijn voor hun poging tot vleugje humor in deze onverdragelijke verkiezingstijd. Wie zijn dat dan?

Maar heb je nou ooit… Sandertje Schimmie? Jochie, met wie speel jij nou toch? Ga gauw je mondje spoelen en handen wassen en kom dan netjes aan tafel en geen grote mond meer.

En Martje de Kruifje – speelde jij niet buiten generaaltje met Pietertje Cobelensje, die altijd spionnie-zonder-verlos wilde en dan de sleutel van Jortjes kelder verloor? En die lieve, maar ondeugende Esthertje Voetje-met-haar-leuke-snoetje die altijd wat terugzei – was haar neefje niet Dickie Berlijntje en haar eerste vriendje Henkie van der Meijdentje? Ja! Nou, die vinden dat.

En o ja: het rijkste jongetje uit de buurt heeft zijn hele spaarpotje omgekeerd voor die campagne. Alexie Ribbinkje. Die had veel dubbeltjes overgehouden toen hij Mora-snackjes verkocht. Hij speelde ook veel met zijn tom-tommetje.

Alexie en zijn vriendjes vinden ook – zo staat er op hun siteje – ‘Door gebrek aan personeel geen bevoorrading’ – dus zonder eten naar bed. Ja, als je Srebrenica verliest krijg je straf – toch? Oké – dat is even geleden. Maar is over een maand dan elke soldaat de hongerdood gestorven? Hoezo begrijp ik dat verkeerd…?

En er staat ook: ‘Het defensiepersoneel is extreem ontevreden.’ Ja hèhè – een soldaat die niet kankert is een dode soldaat – of een beroeps. Die denken tandenknarsend aan hun pensioen – op hun 50ste.

“Door jarenlange bezuinigingen is er een tekort aan alles: munitie, politieke visie, voertuigen, innovatievermogen en mankracht. We komen NAVO-normen niet na, militaire oefeningen stranden, niet-functionerend materieel eist slachtoffers en militairen zijn uitgeput. ”

Ja Jongens, jullie weten kennelijk niet dat jullie het grootste toneelgezelschap van Nederland zijn geworden. Ik had het nog willen vertellen. Namelijk het ministerie van DefensieTONEEL. Dat komt doordat door de bezuinigingen van jullie vriendje Markie, het prinsje der paaiertjes, allerlei échte toneelgroepjes zijn verdwenen. Dus nu kunnen jullie écht oorlogje spelen – wat je toch al deed – én je wordt er ook nog goed voor betaald! Met Echte Kostuums én knalbonbons…! Jullie zijn topacteurs geworden. Proficiat!

O ja: de inval.

Dag 1.

De Afghanen veroveren oostelijk Venlo, oftewel de Herongerberg en nemen na verwoede gevechten onder elkaar de leegstaande douanepost in – die echt goed op slot zat hoor! En die zij ondanks zware verliezen en gestruikel – binnen was de stroom al jaren afgesneden – behouden. Martje de Kruifje krijgt wel een huilbuitje.

Dag 2.

De aangesnelde Hongaartjes dringen snel als toeristen vermomd door tot het museum van ‘Van Wasrol tot DVD’ in het centrum van Venlo en geven dat niet meer op. De nieuwe naam luidt: ‘Ód wözrrölyi zut Djäviedju’. De gehele opgeroepen vrijwillige hooligan-brigade van VVV valt met z’n elven als één man aan en strijden tot de laatste naar het honk gevlucht is. O nee, corona – naar huis. Sorry…

Dag 3.

Ze vluchten! Nee oen, niet de Monegasken, maar Willy-A met zijn lachende vrouwtje (Willy heeft oordoppen in), en zijn ruim drie mollige dochters per limo naar Griekenland. Ze passen er gelukkig net in… Sean Connery AKA James B, die naast hen woonde, kan alleen nu echt niks meer doen. Willy had niet gemerkt dat James al sinds oktober dood in een stoel voor zijn villaraam zit. Hij was 90 en bewoog de laatste tijd toch al weinig…