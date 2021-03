De feministische strijd: Een weg van verzet en hoop

In het midden van de wereldwijde crisis op het gebied van gezondheid, en sociale en economische omstandigheden, veroorzaakt door Covid-19, tonen vrouwen die zich over de hele wereld hebben georganiseerd – van Brazilië tot India, Sierra Leone tot Mexico – eens te meer een mogelijke weg vooruit: Een weg van solidariteit, van het verbouwen van en toegang geven tot gezond voedsel, en van het zorgen voor en delen van gemeengoed (‘commons’); een weg waarin vrouwen zich verzetten en een weg van collectieve strijd onderhouden naar een soevereine manier van leven, vrij van de onderdrukking van kapitalisme en patriarchaat; en een weg waarin bestaansmiddelen verbonden zijn met de cycli van de natuur, en in harmonie en evenwicht samenleven met bossen en andere ecosystemen.

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, willen wij de aandacht vestigen op de weg die feministische strijd heeft afgelegd en die zich blijft verzetten tegen de verschillende en wrede vormen van geweld tegen vrouwen. Deze vormen van geweld zijn onlosmakelijk verbonden met de extractieve industrieën, zoals oliepalmbedrijven.

Vooral vrouwen die in de buurt van industriële oliepalmplantages wonen of er werken, worden het slachtoffer van verkrachting en seksueel misbruik, onteigening van hun land, verontreiniging van waterbronnen en gezondheidsproblemen; dit komt doordat zij gedwongen arbeid moeten verrichten en worden blootgesteld aan landbouwchemicaliën. Dit patroon van geweld komt herhaaldelijk voor in landen in Centraal- en West-Afrika, Azië (vooral in Maleisië en Indonesië) en Latijns-Amerika.

Op deze dag delen we een reeks artikelen uit het WRM bulletin, en een recente video gemaakt door de Informal Alliance Against Oil Palm Plantations in Central and West Africa. Deze publicaties en video stellen het geweld tegen vrouwen aan de kaak en belichten hun strijd in verschillende landen in het Zuiden.

Vandaag betuigen wij opnieuw onze solidariteit met vrouwen die overal ter wereld georganiseerd zijn en die zich verzetten en een weg van hoop smeden tegen de onderdrukking door kapitalisme, racisme en patriarchaat. De strijd gaat door.

Video: NEE tegen geweld tegen vrouwen en meisjes die op en rond oliepalmplantages wonen

De video stelt het geweld aan de kaak tegen vrouwen in West- en Centraal-Afrika wier land is ingenomen door industriële oliepalmplantages. De video legt de vele verschillende vormen van geweld bloot die verband houden met industriële plantages. Palmoliebedrijven vernietigen de bestaansmiddelen van vrouwen. Seksueel geweld, misbruik en verkrachting vormen een voortdurende bedreiging voor vrouwen die op en rond plantages wonen en voor hen die er als arbeiders werken.

