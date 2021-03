Martijn for Koning! Baudet not for President (or anything else…)

En RTL4 not for National Broadcaster! Ik noem het maar even – zo nog wat details.

Een avondje bij Jinek: ophef en vertier… Cabaretier Martijn Koning ging even in op de Joodse roots van Thierry’s vriendin Davide Heijmans, en op Thierry’s Indonesische roots. „Zometeen word je vader van Menachem of Sarah Baudet en dan voel je je als antisemitische kiezer toch behoorlijk in je bruine hemd gezet”, zei Koning.

Spits genoeg, want Baudet liep weg. Ach ja, fijngevoelig hè. Zo wordt Jinek toch nog gezellig.

Als warmgevoelige gastvrouw belde ze nog even Thierry na. ‘Sorry Thier, ja echt sorry. Sorry. Trek het je niet aan joh. Morgen is er weer een dag en anders gebruik je toch gewoon condooms… Je hoeft die kids ook echt niet Menachem of Sara te noemen – wat zijn dat trouwens voor namen? Je je dochter toch ook Eva noemen – hihihi! En bovendien vrijdag lekker in de buitenlucht campaignen in Leeuwarden – die AFA FRyslân stelt toch niks voor en de Blokkeerfriezen helpen je vast! Zeker! Absoluut! En de grootste ruzies heb je toch al gehad dus verder zakken zal ook niet gebeuren. Wees blij dat je Rutte niet was – die kreeg pas echt op z’n lazer gisteravond van Geert! Wow!’

RTL4 is eigendom van RTL Group in Luxemburg, die weer geheel eigendom is van uitgeverij Bertelsmann SE & Co. KGaA uit Gütersloh. Ik ben daar wel eens geweest, ja binnen ja.

Bertelsmann was tijdens de oorlog verreweg de grootste uitgever van nazidruksels – nog groter dan de uitgever van Mein Kampf, Eher. De grote man bij Bmann tijdens de oorlog was Heinrich Mohn, lid en ruimhartig contribuant van de SS, lid van de antisemitische nationale partij DNVP. Deze Heinrich mocht in 1938 van de Duitse kerken geen religieuze werken meer uitgeven. Maar Bmann kon vele honderdduizenden nazi-soldatenboekjes kwijt aan de Wehrmacht en SS, dus: Kein Problem! Gedrukt werd er o.m. door dwangarbeiders. Uiteraard.

Enkele titeltjes van Bertelsmann:

“Sterilisation und Euthanasie” – 1933 – een vergoelijking van de komende moord op gehandicapten.

“Kleine Katechismus für den braunen Mann” – 1934.

“Deutsche Tanks fahren in die Hölle”.

“Ein Stoßtrupp dringt in Warschau ein”.

En zo eindeloos verder, 12 lange jaren lang.

En dan nu de hamvraag: heeft Bertelsmann ooit sorry gezegd? Leider: nein. Wel verrichtte de Joodse nazi-kenner en historicus Saul Friedländer op verzoek van Bertelsmann. De uitkomst in 2002: Hitlers gewillige uitgever, zoals een Duitse site het noemde, naar Friedländers bekendste boek: Hitlers gewillige beulen.

En hamvraag 2: telt dit nu nog mee? Ehhh JA! Want Bertelsmann heeft het tot 1998 ontkend en allerlei trucs en bedrog toegepast om dit te verhullen. Het is een volkomen opportunistisch uiterst commercieel bedrijf.

Dus: Martijn Koning: niet meer aan mee doen! En al die anderen: ook niet!