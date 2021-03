Wetsvoorstel voor doodstraf op abortus in Texas

Er is Amerika, er zijn Amerikaanse conservatieven en dan is er Texas. Texas was aanvankelijk, tussen 1836 en 1846, een tijdje onafhankelijk van de Verenigde Staten nadat het zich afgescheiden had van Mexico, en een deel van de Texanen zou dat graag weer zijn. Mijn vriendin in de Verenigde Staten zegt altijd dat ze graag zou zien dat ze dat idee eens doorzetten.



Texaanse conservatieven vinden zichzelf nog veel vrijer dan de gemiddelde Amerikaan en zijn er trots op werkelijk helemaal nergens ook maar één fuck om te geven. Hun gouverneur Abbott kondigde laatst dan ook af dat Texas weer helemaal open zou gaan, ondanks het feit dat covid-19 nog niet onder controle is.



Zoals het goede, vrijheidslievende conservatieven echter betaamt betreft het alleen hun eigen vrijheid die ze lief hebben, die van anderen kan naar believen beperkt worden.



Het nieuwste, compleet achterlijke maar bovendien ongelooflijk kwaadaardige idee dat in dat kader uit die staat voortkwam is het wetsvoorstel van Republikein Bryan Slaton om in Texas de doodstraf in te voeren voor vrouwen die abortus hebben laten plegen. U leest het goed, de doodstraf.

“The bill will end the discriminatory practice of terminating the life of innocent children, and will guarantee the equal protection of the laws to all Texans, no matter how small,” he said.”

Under HB 3326, a person who has an abortion or performs an abortion could be charged with assault or homicide, which is punishable by death, the Texas Tribune reported.” (The Hill)