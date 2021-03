Is het een mensenrecht om géén RTL Nieuws te hebben? Nou en of!

Dank, dank, veel dank aan RTL, RTL Nieuws en Eva Jinek voor de volgende verklaring – en indirect aan de grote steunpilaren van de journalistieke onafhankelijkheid, zoals Talpa – eigenaar van het ANP – maar ook aan John en ook Linda-punt de Mol:

(…) “Voor zowel RTL, de redacties en Eva Jinek zelf is het vrije woord een groot goed, desondanks is ons inziens hier een grens overschreden en distantiëren wij ons volledig van de inhoud van de bijdrage van Koning.” (…)

Onzin natuurlijk. Het is ook niet ‘ons inziens’ maar ‘onzes inziens’. Grens overschreden? Hahahaha. Heel-Holland-bakt-een-koekje-van-eigen-deeg zal je bedoelen – dat was het wat Martijn Koning deed. Ja maar, nee echt… ja, hoor eens even… dat is toch niet fatsoen…

Zeur toch niet zo, joh. Dit is kooivechten. En jullie waren bang voor De KijkCijfers! Want er kijken vast nogal veel van Baudets vriendjes en vriendinnetjes naar RTL – die kunnen niet zo goed tegen on-af-han-ke-lijk-heid en kri-tiek op andere zenders. Dat vinden ze maar niks, dat vinden ze maar links… dat vinden ze maar MSM.

Bij RTL Nieuws werken bijna 200 mensen onder leiding van Harm Taselaar. Die weten weliswaar niet altijd wat ze doen, maar ze zomaar vergeven gaat wat ver. Ze doen overigens ook wel goede dingen, zoals in de Toeslagenaffaire.

Maar terug naar nu. Wat is journalistieke onafhankelijkheid eigenlijk?

Dat is

een vaste rubriek voor rectificaties en correcties (zoals bij o.m.de BBC, de NRC, de Volkskrant en het Radio 1 Journaal), of een ombudsman oid

en correcties (zoals bij o.m.de BBC, de NRC, de Volkskrant en het Radio 1 Journaal), of een ombudsman oid een redactiestatuut: soort grondwetje voor de redactie, dat alleen de hoofdredacteur de redactie opdrachten kan geven

soort grondwetje voor de redactie, dat alleen de hoofdredacteur de redactie opdrachten kan geven graag wat overheidsregels die bronbescherming en verschoningsrecht garanderen

garanderen enige aandacht voor puntjes als waarheidsvinding, hoor- en wederhoor en fairness . Pieter Klein van RTL Nieuws kan dat precies uitleggen hoe dat moet – bij anderen… Goed gedaan, PK!

. Pieter Klein van RTL Nieuws kan dat – bij anderen… Goed gedaan, PK! Meedoen met klachtrecht, zoals de Raad voor de Journalistiek. Dat weigeren de Telegraaf, Het Parool, Elsevier, AvroTros Radar (hè??), BNNVara (hè2) uiteraard GeenStijl en PowNed en… RTL Nieuws.

Simpel hè? Ja hè!

Even ter vergelijking: het zit het met enkele andere runners up in deze competitie?

NOS/NPS/NTR Journaal, Radio 1 Journaal etc etc: commercieel totaal onafhankelijk

etc etc: commercieel totaal onafhankelijk Meeste publieke omroepen : idem, wel wat rafeltjes bij hun commerciële producenten

: idem, wel wat rafeltjes bij hun commerciële producenten Volkskrant : helaas onderdeel van een commercieel mediabedrijf, maar met stevige garanties. Ontstaan als vakbondskrant van de Katholieke Arbeiders Beweging KAB.

: helaas onderdeel van een commercieel mediabedrijf, maar met stevige garanties. Ontstaan als vakbondskrant van de Katholieke Arbeiders Beweging KAB. Het Parool : redelijk onafhankelijk, ook met flinke garanties. Ontstaan als verzetskrant, later spreekbuis van de PvdA. Doet niet mee met de RvdJ.

: redelijk onafhankelijk, ook met flinke garanties. Ontstaan als verzetskrant, later spreekbuis van de PvdA. Doet niet mee met de RvdJ. VN, Vrij Nederland : onderdeel mediabedrijf, redelijke garanties, ontstaan als verzetskrant

: onderdeel mediabedrijf, redelijke garanties, ontstaan als verzetskrant De Telegraaf: zorgenkind, eigendom van het Belgische Mediahuis, net als het NRC-Handelsblad, en veel provinciale kranten

Ik kan nergens op de site van RTL Nieuws iets vinden over hun redactionele onafhankelijkheid. Of een redactiestatuut.

Terwijl ik dit lekker zit te tikken, loopt toevallig op de radio het programma ‘Over to you‘, de lezersrubriek voor klachten en gezeur van de BBC World Service. Prima rubriek, onmisbaar.

RTLnieuws is niet en wordt nooit onafhankelijk. Het is onderdeel van een volkomen en louter commercieel bedrijf. Het bestaat alleen omdat ergens een rijke, machtige man dit een goed idee vindt. Maar als hij op een ochtend met zijn verkeerde b… ga dan maar pakken met je nieuws. Jeroen Pauw heeft er ook nog lang gewerkt – beste man hoor – ook die snapt niet dat publieke omroep en rijkdom niet samen gaan.

O ja: die Nazi-Konnektion!



RTL is eigendom van de grootste uitgeverij voor de nazi’s destijds, Bertelsmann. De grote baas in de nazitijd, Reinhard Mohn was actief lid van de SS en groot donateur van de nazi’s. Bertelsmann bestaat nog steeds ongewijzigd.

Uiteindelijk kwam er in 2002 dan toch een onafhankelijk onderzoek, geleid door de Joodse historicus Saul Friedländer, wereldwijd bekend van ‘Hitlers gewillige beulen‘. In de pers werd dat Bertelsmann daarna wel aangeduid als ‘Hitlers gewillige uitgevers‘. Goed gezegd! Ze maakten uiteraard gebruik van Joodse dwangarbeiders.

Tot Bertelsmanns commerciële eer mag gezegd worden dat dit bedrijf zelfs uiteindelijk in 1944 door de nazi’s gesloten werd, omdat het rommelde met zwart (jaja, eigenlijk wit…) papier. Maar in 1998 beweerde het bedrijf zelfs nog in het verzet gezeten te hebben… Friedländer corrigeerde dat.

Natuurlijk besteedt RTL Nieuws nooit aandacht aan de meeste onderwerpen van Krapuul, laat staan acties tegen naziherdenking op Ysselsteyn of de nazihandel. In het licht van de vorige opmerking wordt dat bedenkelijk.

Een stuk over een foute nazi design-expo in Den Bosch had wel een goede kop:

maar begint dan weer met een fout, en vermeldt een aantal tegenargumenten niet: “Een omstreden expositie over de vormgeving van nazi-propaganda opent zondag haar deuren in Den Bosch.” Die expo ging alleen niet over nazi-propaganda, maar ook over de machinegeweren; de Volkswagen stond er (overigens ontworpen door de Jood Josef Ganz. RTL vermeldt dit nergens), de Stahlhelm (ontworpen ver vóór de nazi’s. RTL vermeldt dit nergens) en een Zeppelin-poster (de Z dateert van 1900, ook al niet van de nazi’s. RTL vermeldt dit nergens.) Die tentoonstelling ging in wezen over het nare ego van de directeur van dat museumpje.

Maar veel dank aan RTL Niieuws voor deze inkopper over de onafhankelijkheid van de journalistiek. En dank aan Martijn for Koning. Go get ‘m, tiger!

PS: ik heb ooit een jaartje op de redactie van de ECI boekenclub gewerkt – een Bertelsmann-bedrijf.