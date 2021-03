Dombocratie

Waarschuwing: deze tekst kan als validistisch worden ervaren, hiervoor mijn welgemeende excuses, dit is uiteraard niet intentioneel als validisme bedoeld, maar eerder een nevenproduct van het grote aantal scheldwoorden in de Nederlandse taal.

Vandaag is het zondag 14 maart, drie dagen voor de Kamerverkiezingen. Ondanks dat er nauwelijks sprake is van een ouderwetse campagne, zijn er in de afgelopen dagen weer genoeg loze verkiezingsbeloftes, holle retoriek en bizarre ‘proefballonnetjes’ voorbij gekomen, zo is de VVD, druk bezig met het verhogen van het minimumloon (volgens de partijprominenten) en zou zij een enorme ruk naar links aan het maken zijn… Als het verder sluiten van grenzen, een minimale verhoging van het minimumloon, maar bovenal een handhaving van de bijzondere belastingvoordeeltjes van grote bedrijven links zou heten, dan is de VVD inderdaad ultra links… Maar wij weten allemaal dat dit roofbeleid “liberaal” rechts is. De term “liberaal” staat hierbij voor de weinige regulatie van de “vrije markt”, of zoals men in VVD jargon pleegt te zeggen”de markt reguleert zichzelf” (wat al meerdere crisis een farce is gebleken).

Het CDA heeft de mond vol van een meer humane samenleving, oa. door het sluiten van grenzen, het verhogen van het minimumloon en meer geld naar de zorg. Heel mooi, jammer alleen dat deze partij, in de kabinetten voor paars en onder Balkenende (Bakellende), tezamen met de VVD eerst de zorg kapot heeft bezuinigd en hetzelfde met het onderwijs heeft gedaan. Een andere partij die onder het kopje “links” wordt geschaard is D66, een partij die van oudsher (sinds haar afsplitsing van de VVD in 1966) een liberaal rechtse koers vaart, mede verantwoordelijk gehouden kan worden voor de grote privatiseringspolitiek (het neoliberalisme) in de jaren ‘90 van de 20ste eeuw. Ook deze partij vindt het verstandig om de grenzen verder te sluiten voor vluchtelingen, ditmaal door nieuwe akkoorden te sluiten met, al dan niet, autoritaire regimes aan de buitengrenzen van fort Europa, zoals “de Turkije deal”, op die manier kan men “het immigratie probleem (?)” outsourcen aan een andere mogendheid, dan blijven de eigen handen gevrijwaard van het bloed van duizenden, zo niet miljoenen, mensen op de vlucht voor oorlog, onderdrukking en geweld. De partijen ter rechterzijde van de VVD (zijnde, FvD, Ja21, PVV en de SGP) lijken totaal blind voor de reële problemen in het heden, zo ontkennen FvD en Ja21, simpelweg dat er een globale klimaatcrisis heerst. Hoewel de PVV in principe niet ontkent dat er een klimaatcrisis is, heeft deze partij geen enkele goed doordachte aanpak, hun oplossing is over de gehele politieke breedte hetzelfde, het sluiten van alle moskeeën, een verbod op de Koran en gedwongen repatriëring van alle moslims (dus ook de witte in Nederland geboren moslims(?).

De klassieke “linkse” partijen, zoals de PvdA, GroenLinks (GL) en de SP, volgen min of meer eenzelfde lijn qua migratie politiek als D66, weinig sociaal dus. Denk, Partij voor de Dieren en Bij1, staan wat dat betreft nog het meeste aan de kant van het socialisme. Dit zijn echter (met uitzondering van de PvdD) partijen die in de marge opereren.

Welke partij “verdient” dan je stem? Tsja, aangezien de meeste politici (uitzonderingen als Omtzigt en Leijten daargelaten) daar alleen maar zitten omdat ze een onverklaarbare pluche fetisj lijken te hebben, zou mijn welgemeende advies zijn, om niet mee te doen aan deze verknipte populariteitsverkiezing voor hypocrieten en hufters, beter bekend als de parlementaire dombocratie.

