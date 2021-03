Verkiezingen nu gaan om ECHT fatsoen

Vier jaar geleden verdedigde ik tegen een gezelschap anarchisten in Utrecht het wel gaan stemmen bij de komende verkiezingen. Mijn “opponente” was Dhjana, we waren het nu ook weer niet zo denderend oneens. Omdat de inleiding die je wilt geven altijd anders uitpakt dan je dacht ben ik er geloof ik niet aan toegekomen de coalitie die er aankwam in de zaal uit te spreken, maar tot mijn verrassing nu had ik het goed voorzien. Overigens waren er veel mensen die wel degelijk van plan waren te gaan stemmen, GroenLinks, SP of Partij voor de Dieren, eigenlijk niet onverwacht. Nu kan men helaas gevoeglijk de SP schrappen en daarvoor in de plaats BIJ1 denken, zou ik zeggen, wat de zaak er niet beter op maakt. Halen die zelfs maar een zetel? Maar wat ik toen zei is nog steeds van toepassing:

Nederland is misschien wel het prototype van waar de toekomst is opgehouden, in 1977, met het einde van het kabinet-Den Uyl. No future, inderdaad.

Maar het is zaak wel te stemmen over tien dagen. Terwille van mijn Marokkaanse buurvrouw. Voor de caissières in de supermarkt. Voor mijn vroegere Molukse of islamitisch-hindoestaanse collega’s van kantoor. Om precies te zijn: voor iedereen die op een moslimachtergrond wordt aangekeken, of ik of u, hen nu op de een of andere manier kennen of niet – o ja, mijn nichtje (oomzegster) is overgestapt, het is erg nabij dan. Stemmen is een teken van beschaving ten opzichte van hen die de hopeloosheid ingewerkt dreigen te worden.

Het desbetreffende stuk staat hier.

Er is aan dit eigencitaat niets meer veranderd behalve dan dat ik ook voor mijn nieuwe Hindoestaanse buurvrouw moet pleiten. En misschien mijn eigen dubbelpaspoortige wederhelft, al koester ik de verdenking dat de PVV-fascisten haar niet per se op het oog hebben.

Peilingen hebben in tegenstelling tot zogeheten exit polls zelden zelfs bij benadering gelijk, maar stel – nogmaals: stel – dat ze er deze keer niet grondig naast zitten, dan kan de huidige coalitie niet door. Er moet een vijfde partij bij, gesteld – nogmaals: gesteld – dat Rutte niet flink beschadigd uit het geheel opduikt en doorgaat. En dan zou het speculeren moeten gaan over wie op het hakblok van de altijdlachende wil plaatsnemen. Opnieuw de PvdA? De nieuwe partij Volt die als verrassende nieuwkomer wordt aangekondigd? Met een nieuwe partij in een regering wordt het huilen, zie Biesheuvel en Balkenende I. Enfin, het wordt waarschijnlijk weer een lange, “Belgische” formatie.

Als deze verkiezingen al door de beugel kunnen, en uiteraard bedoel ik daar niet het gebrul-bij-voorbaat van een nu totaal doorgesnoven optredende Baudet mee, maar simpelweg het onvermogen stemmen per post degelijk te regelen. Mijn kameraad van vroeger tijden Han van der Horst heeft nog niet zo lang geleden fijntjes opgemerkt dat Nederland al decennia lang het land is waar werkelijk NIETS goed geregeld is. En daar zijn “we” trots op, want Nederland heeft het allemaal goed voor elkaar. De tekenen zijn er al: 8,5% ongeldige stemmen per post in de gemeente Bernheze en als oud-lid/(vice-)voorzitter van stembureaus kan ik u uit eigen ervaring vertellen dat dat helemaal niet kan kloppen en dat alleen al vanwege Bernheze de hele bliksemse boel overgedaan zou moeten worden. Maar of dat gebeurt?

Het is met de moed der wanhoop in deze dagen van pandemie en klimaatcrisis, waarbij de kwekkende kaste vooral over immigratie meiert. Of over Fatsoen. Je kunt dus duizenden mensen op de Middellandse Zee laten verdrinken en jezelf als fatsoenlijk presenteren. En vanwege dit fatsoen hoop ik dat u op een partij stemt die voor echt fatsoen staat en ik vermoed dat het een overbodig en zelfs ongewenst advies is. En als u niet meedoet kan ik me dit, in tegenstelling tot ongeveer alle voorafgaande keren in mijn bestaan, best voorstellen.