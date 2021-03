Tuur Elzinga tegen doosvormig, raamloos, digitaal, neolib grootkapitaal

Dit is een open briefje aan Tuur Elzinga, de nieuwe man van de FNV.

Waarom is het neolib grootkapitaal digitaal, raamloos en doosvormig? En waar blijven de nieuwe Marx en Engels als je ze nodig hebt, Tuur?

Het Joodse volk heeft de wereld drie maal een kans gegeven. Eén was bij de geboorte van aartsvader Abraham – ook populair als Ibrahim – die de stoot gaf tot het monotheïsme-met-maximaal-10-geboden zoals niet doden, niet vreemdgaan en niet liegen. Dat vindt Google ook prima.

Dan natuurlijk Jezus, die uitlegde wat die tien geboden eigenlijk betekenden: je vijanden liefhebben, je werkers-van-het-elfde uur een hele dag loon betalen, en je zwaarden omsmeden tot ploegscharen. Daar heeft Amazon beetje moeite mee…

En Marx, numero drieo? Rechten van arbeiders. Alleen: die bestaan niet meer…. dat maakte het makkelijk voor de Facebooks.

Dus nou ben jij aan de beurt, Tuur. Da’s even opkijken hè…

In de jaren zestig hadden wij het hier in Europa bijna voor elkaar met de verzorgingsstaat van Drees en Den Uyl, Clement Attlee, Willy Brandt en Helmut Scmidt.

Niet Kok, ben je nou helemaal besode… die pleegde geestelijk zelfmoord – hadden we die eigenlijk niet moeten opbergen toen hij een gevaar voor zichzelf werd? Commissaris van Shell! Es-ha-ee-el-el… Schiet me svp neer als een dolle hond als ik ooit op weg ga naar een vergadering van die aandeelhouders…

Even serieus. Hoe gaan we nou die raamloze doosvormige neolib superkaps aanpakken? De Standard Oil-truc van in stukken hakken door de staat toen Rockefeller toch iets te rijk en te machtig werd qua raffinaderijen, olie en spoorwegen?

Die truc-met-de-bijl hakte de SO weliswaar in twintig-dertig stukken dankzij de antitrustwet van senator Sherman in 1890, maar toen kreeg je al gauw weer Ford, GE, Coca-Cola, ITT, IBM… Ford was een vakbondshater en antisemiet die liet schieten op stakers (en ze raakte), General Electric met z’n kerncentrales zoals Fukushima is simpelweg te groot, geldbelust en vervuilend net als Coca-Cola, steunde de coup tegen Allende in Chili, en IBM monopoliseeerde de pc en werkte ooit samen met de nazi’s – kortom: fatsoen moet je doen!

Maar nu hebben we opeens Amazon en Apple, Google, Facebook oftewel AGF. Ik schreef ooit voor een vakblad over voedsel en toen betekende dat aardappelen, groente en fruit. O, zalige, verloren onschuld…

Hoe komen we van deze AGF af? Ze vernietigen onze middenstand, ze verlokken ons tot digitaal wangedrag op Twitter, ze weten intussen bijna alles wat we denken en doen, ze laten ons eindeloos met gebogen hoofden over onze smartenphones dozen bestellen uit doosbedrijven die totale lak hebben aan vakbonden of gemeenteraden.

Kort samengevat: zonder heel stevige, internationale aanpak gaan we het als privépersonen afleggen.

Enkele kleine voorbeelden: bent u taxibestuurder? Da’s nou niet slim, denkt Uber, die zijn keiharde uitbuiting-zonder-minimumloon ook hier laat voortwoekeren. Hebt u een restaurant? Zelf weten, maar ík begin der-liever-nie-an, denkt de bezorgserver.

Verhuurt u etages? Ik kan dat véééél beter, zegt RB&B. Wilt u een winkeltje? Waarom huren – kom lekker platformen op Bol-punt-com zodat je ge-ga-ran-deerd nooit teveel gaat verdienen, want dat doen zij al (stamt overigens af van Hitlers grootste uitgeverij, Bertelsmann – sorry – kan het niet laten). Baantje vinden? Doe dan lekker via een grootkap uitzendbureau of payroller de raamloze avondshift mét flexcontract en zonder vakbond in een doosbedrijf.

N-Brabant heeft nu 800 doosvormige en raamloze uitbuiters, de rest van Nederland de andere helft, waar een normale middelgrote wethouder van ruimtelijke ordening alleen maar nat van mag dromen en dan ‘s-ochtends uitgeput en zwijgend zijn handtekening bij zet.

Achthonderd is volgens de provinciale praatclubs nu wel genoeg. In Heerlen en bij Schiphol gaat Amazon.nl nog iets moois bouwen (knap hè!). In Heerlen is dat 9.000 m2 oftewel 9 km lang en 1 m breed – geintje. Het zal wel 200 bij 45 m worden. Mijn zoon van 15 doet de architectuur, verdient die nog een zakcentje bij in een minuut of tien. Heel begaafde jongen, vooral met z’n liniaaltje!

Dus wat doen we nou, Tuur Elzinga van de FNV?

Morren natuurlijk! Steeds harder! En blijven morren! En nog meer morren! Als dat niet helpt: grommen. En als dat niet helpt: bijten, door- en door- en doorbijten…

Gebit OK? Starten maar!

Arthur Graaff, antifascist

PS: Overigens ben ik van mening dat we op de Dam alléén nazislachtoffers moeten herdenken.