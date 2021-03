Kom me dan maar “op mijn bek slaan” Baudet (ik sla wel terug)

Afgelopen maandag hield Baudet zijn zoveelste hagepreek op een plein halfvol met corpsballen, in Utrecht deze keer. Hij verklaarde daar onder andere, naast de gebruikelijke bekakte woordenbrij dat het zo jammer was dat ze, door de coronamaatregelen “niet normaal antifa’s op hun bek hebben kunnen slaan”. Hij bedoelt de mensen die zich verweren tegen de door hem en zijn partijgenoten voorgestane extreemrechtse maatregelen. Vreemd eigenlijk dat zijn uitspraak geen groot nieuws wordt. Maar kom maar op.

(Foto: Aankomst Wehrmachtgeneraal General der Flieger en Oberbefehlshaber der Wehrmacht Friedrich Christiansen (derde van links) arriveert in Den Haag op de Lange Poten in gezelschap van een aantal hoge Duitse officieren. Links het hoofd van een paard. Hij bleef gedurende de oorlog de bevelhebber van de Wehrmacht in Nederland. Hij was ook degene die in 1944 opdracht gaf tot de razzia in Putten. Door: Fotodienst NSB, wikimedia commons)

Iets klopt er natuurlijk niet aan zijn bewering en vandaar dit voorstel om de boel even recht te zetten. Want ook in de coronatijden is het helemaal niet verboden om een op een ontmoetingen in de open lucht te hebben. Kom me dus maar op mijn bek slaan als je dat zo nodig vindt. Of ben je weer zo’n kartelpoliticus die maar wat roept en de daden dan achterwege laat? Ik stel voor elkaar om 15:00 uur vanmiddag woensdagmiddag 17 Maart te treffen, letterlijk, in de voetbalkooi aan de Kramatweg in Amsterdam Oost waar ook je voormalige partijgenoot Annabel ‘dobbernegers’ Nanninga een tijdje naast gewoond beweert te hebben. Dan kun je proberen me op mijn bek te slaan.

De idiote uitspraak van Baudet is waarschijnlijk geïnspireerd door wat hij gezien heeft bij de – inmiddels gelukkig weer voormalige – Amerikaanse president Trump, die zijn achterban ook op wist te zwepen met dergelijke geweldsfantasiefantasieën. In dat geval hebben we gezien wat er van kan komen; er zijn meerdere doden gevallen doordat fascisten, vaak onder invloed van volslagen gefabuleerde complottheorieën demonstranten aanvielen. Baudet wil dat kennelijk ook graag in Nederland zien, zoals hij wel meer van Trump heeft overgenomen.

Maar daarnaast is zijn idee van een confrontatie met ‘antifa’ volstrekt correct. Antifa staat natuurlijk voor anti-fascisme. Baudet, en zijn clubje vrouwvijandige antisemieten is de ‘fa’: fascisme. In zijn publieke uitspraken draait Baudet daar wat omheen omdat hij weet dat ‘fa’ nogal moeilijk ligt in een land dat zwaar geleden heeft onder de voorgangers. Hij probeert dan de geschiedenis af te doen door ‘fa’ in het linkse kamp te zetten en vermoeid te verklaren dat de hele geschiedenis hem verder niet interesseert. Hij zou zich er beter in kunnen verdiepen en hij weet natuurlijk dat links en de anarchisten de felste tegenstanders van het fascisme zijn geweest, en tot hun eerste slachtoffers behoorden. Het allereerste concentratiekamp dat Hitler liet inrichten, Oranienburg in een voormalige bierbrouwerij ten noorden van Berlijn, was al in 1933 speciaal opgezet om communisten en andere linkse en anarchistische activisten op te sluiten en af te maken. En homoseksuelen; Magnus Hirschfeld’s instituut was toen ook al door de nazi’s geplunderd en zijn boeken waren op de brandstapel gegooid. De moedige antifascistische anarchistische schrijver Erich Muhsam werd in Oranienburg doodgeslagen. Al in 1934. Daarna werd het allemaal nog veel erger, en dat weet ook Baudet heel goed. Maar dat is dus de ‘fa’ waar het hier om gaat en waar Baudet zich nu bij schaart.

Baudet probeert in zijn warrige politieke opstelling te manoeuvreren langs de duidelijk opstaande klippen van zichtbaar fascisme, maar wil wel aanhankelijkheid betuigen aan de aartsconservatieve ‘Europese’ (‘Boreale’) erfenis van elitair militaristisch corporatisme. Hij wringt zich daarbij in onsmakelijke bochten en maskeert zijn werkelijke ideeën met dure studentikoze termen en pseudo-latijns gebral. Maar het komt er op neer dat hij een smetteloze bruine toekomst voorspiegelt. Voor wie de hondenfluitjes niet herkenbaar genoeg zijn, is het wellicht de moeite waard om op te rakelen dat Baudet recentelijk verkoos om besloten onderhoud te hebben met extreemrechtse griezels als Jared Taylor en Alexander Dugin, een bezoek aan Le Pen bracht (de ouwe, die de concentratiekampen ‘een voetnoot in de geschiedenis’ noemde) en op eigen initiatief instemmend verwijst naar het werk van fascistische denkers als Maurice Barrès en Pierre Drieu de la Rochelle. Er is nog een eindeloze reeks aan ontoelaatbare uitspraken over joden en vrouwen aan toe te voegen, en het feit dat mensen met openlijk fascistoïde denkbeelden op de kieslijst en in de partij gehandhaafd worden, maar inmiddels hebben antifascisten dus genoeg reden om zich (niet) door Baudet op hun bek te laten slaan.

Kom maar op dus, ik lust je rauw.

Zelf ben ik bijna zestig en ietwat astmatisch en niet alle gewrichten doen het nog even goed, maar dat maakt me niet uit. Hoewel ik de grootste afkeer heb van dit soort macho gebral en het verheerlijken van fysiek geweld, zou ik je met plezier een blauw oog slaan. Jij bent begonnen, dus kom maar op dan!

Mijn inspiratie, mijn geloof zo je wilt, zijn zaken die lijnrecht staan tegenover wat jij voorstelt en wilt verwezenlijken. Ik heb mijn besef over de geschiedenis en over wat fascisme is, met de paplepel ingegoten gekregen. Het leven van mijn ouders, die helemaal niet links waren, maar wel wisten wat empathie betekende, is geheel getekend geweest door wat ze zelf in de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt hoewel ze daar het liefst niet over spraken, zoals hun hele generatie. Mijn vader, die vijftien was toen de oorlog begon (en dus 20 toen die voorbij was) woonde in Amersfoort, je weet, van dat kamp, of weet je ook daar niks van?. Hij is ondergedoken toen hij werd opgeroepen voor dwangarbeid in Duitsland (de Arbeitseinsatz) en werd onderdeel van een ondergronds netwerk dat probeerde andere jonge mannen te bewegen om hetzelfde te doen. Hij werd opgepakt, ontsnapte uit een trein en heeft jarenlang ondergedoken gezeten op zeilboten en boerderijen in Friesland. We zijn later met hem bij die boeren op bezoek geweest, wat nog een hele huilpartij werd, en de enige keer denk ik, dat ik mijn vader heb zien huilen.

Mijn moeder kwam uit Nunspeet, hardcore Veluwe dus en haar ouders waren diep gelovige moedige tegenstanders van ‘de bezetter’. Zoals je vast wel weet, maar liever vergeet, waren er in Nederland twee bevolkingsgroepen bovenmatig betrokken bij verzet tegen de nazi’s. Dat waren communisten en andere radicaal linkse en anarchistische groepen. En streng gelovige protestanten. De rest van Nederland heeft zich grotendeels laf opgesteld, als ze al niet collaboreerden. Ik zal me geen oordeel aanmatigen over hen, want de terreur was alomtegenwoordig en op deelname aan enige vorm van verzet tegen de nazi’s van toen stond de doodstraf en marteling en vernietiging van je huis en dat soort zaken. Ik snap dus dat mensen aarzelden of ze die consequenties aan konden, zeker als je kleine kinderen hebt. Maar op de Veluwe deden velen dat dus wel en dat heeft mijn moeder, als kind mee moeten maken, inclusief de angst dat de laarzen el moment door hun keuken zouden komen stampen op zoek naar onderduikers. Haar vader, een arme keuterboer die op de lokale verffabriek werkte, was ook oprichter van de eerste bibliotheek in het dorp waar hij na de oorlog de Duitse schrijver Heinrich Böll leerde kennen, die het hilarisch vond dat iemand in Nunspeet hem herkende. Maar mijn moeder vertelde pas vlak voor haar dood hoe het leven tijdens de oorlog was geweest en hoe de mannen van de twee ondergedoken echtparen in het huis naast hen, die jarenlang elke dinsdagavond onder de heg doorgekropen kwamen om bij hen spelletjes aan de eetkamertafel te komen spelen, een paar dagen te vroeg waren gaan wandelen in het voorjaar van 1945, door Nederlandse politieagenten werden opgepakt en aan de ‘bezetter’ werden overhandigd en nooit zijn teruggekeerd. En over de taferelen in het naburige Putten, waar eind 1944 de hele volwassen mannelijke bevolking opgepakt en afgevoerd werd en meer dan honderd huizen in brand werden gestoken. Het was een represaille wegens een beschieting op een Duits militair voertuig waarbij welgeteld een nazi-officier om het leven was gekomen. De verantwoordelijke bevelvoerder die opdracht had gegeven om Putten te omsingelen en uit te roken, (Friedrich Christiansen, een notoire antisemiet, dus als hij nu geleefd had zou je hem misschien goed gekend hebben) kreeg na de oorlog in Den Haag twaalf jaar gevangenisstraf opgelegd, maar werd al in 1951 ‘wegens zijn zwakke gezondheid’ vrijgelaten en keerde terug naar zijn dorp Wyk auf Föhr in Sleeswijk Holstein waar hij tot ereburger werd benoemd en pas in 1972 op 92-jarige leeftijd het loodje legde.

Als je verder wilt weten wat zich bij Nunspeet heeft afgespeeld, zou je een kijkje moeten nemen in de restanten van het ‘Dorp onder de Grond’ waar bijna honderd mensen onder erbarmelijke omstandigheden in hutten verborgen hebben gezeten, met hulp van een netwerk uit het dorp https://historiek.net/het-verscholen-dorp-vierhouten/81911/ In oktober 1944 werd het opgerold nadat SS-ers die aan het jagen waren er op waren gestuit.

Aan de generatie die dat heeft meegemaakt, voor zover die het heeft overleefd, hoefde je niet uit te leggen wat ‘antifa’ was. Kennelijk moet dat nu weer opgehelderd worden, dus laten we dat doen, elke dag dat het nodig is. En terugslaan.

Een antifascist (ik zet mijn naam hier niet neer omdat anders zeker het treurige trollenleger van Wierd Duk en geenstijl over ons uitgestort gaat worden, maar mocht je een andere plek verkiezen om me op mijn bek te komen slaan: kom maar op info@globalinfo.nl)

