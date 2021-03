Strijdkroniek 22 maart 2021: VS en Groot-Brittannië

Twee items in deze Strijdkroniek. Niet omdat er verder niets is gebeurd, maar dat is voor andere gelegenheden, niet voor nu en niet voor hier.

VS: protest tegen racisme en vrouwenhaat

Gisteren, zondag 21 maart, voerden in diverse steden in de VS mensen actie tegen anti-Aziatisch racisme. Er waren demonstraties in Atlanta, in New York City en in Washington. Het aantal deelnemers liep in de duizenden. Aanleiding voor de acties? ‘Een 21-jarige schutter schoot in Atlanta afgelopen week bij drie incidenten acht mensen dood, van wie zes vrouwen van Aziatische afkomst.’(1)

De moord liet een kruispunt zien tussen anti-Aziatisch racisme enerzijds, vrouwenhaat en in het bijzonder onderdrukking van sekswerkers anderzijds. De schutter, Robert Aaron Long, ontkende dat racisme een rol speelde. Iemand uit het kantoor van de Sheriff van een van de plekken waar de moorden plaats vonden, presteerde het om te zeggen dat Long gewoon ‘een echt slechte dag’ had.(2)

De schutter zei dat hij een seksverslaving had, ‘ en dat hij zijn “verleidingen” wilde “elimineren”. Daarom vermoordde hij dus vrouwen die in massagesalons werkten. Aziatische vrouwen. Ergens in zijn hoofd speelde de associatie ‘Aziatische vrouwen = massagewerk = sekswerk’ een rol bij de keus van zijn doelwit. Die associatie combineert vrouwenhaat met anti-Aziatisch racisme, door sekswerk voornamelijk met Aziatische vrouwen in verband te brengen. De associatie gaat daarbij al van een negatieve houding jegens sekswerk en sekswerkers uit. Bovendien wordt er een aanname gemaakt dat massage een vorm van sekswerk is, dat massagesalons per definitie bordelen zijn. Onzin natuurlijk, maar het gaat hier om die negatieve stereotypen waarin Aziatische herkomst, werk door vrouwen in een massagesalon en sekswerk tot een kwaadaardig geheel zijn vervormd in het brein van de moordenaar.

‘Door de anti-sekswerk-dimensie te verwijderen, verwijder je in werkelijkheid de crux van waar deze specifieke vorm van racisme over gaat: de fetisjisering van de lichamen van Aziatische vrouwen; het tot object maken van hun lichamen en de veronderstelling dat Aziatische vrouwen vanzelfsprekend seksuele diensten zouden verlenen in massagesalons’ aldus Esther K. Of het werk dat specifieke vrouwen in specifieke massagesalons feitelijk sekswerk is, doet er niet doe: het wordt zo gezien, het onderdrukkende stereotype tegen sekswerk is daarmee een dimensie van het racisme dat Aziatische vrouwen tot doelwit heeft. Esther K is trouwens directeur van een organisatie van mensen van Chinese afkomst die werken in massagesalons, genaamd Red Canary Songs.

Dat maakt het protest dat nodig is dus tegelijk antiracistisch en anti-patriarchaal en vooral ook gericht tegen de onderdrukking van sekswerkers. Antiracistisch, tegen de achtergrond van het systematische geweld tegen mensen van Aziatische afkomst. In een jaar tijd vonden 3800 geweldsincidenten tegen mensen van Aziatische herkomst plaats, volgens een groepering die het bijhoudt. Dat racisme is enorm in de hand gewerkt door de reactie op de pandemie. Trump sprak heel kwaadaardig en bij herhaling van het China Virus, als hij het over het coronavirus had.

Maar anti-Aziatisch racisme is veel ouder, en manifesteerde zich al in zeer gewelddadige vormen tegen contractarbeiders uit China die onder erbarmelijke omstandigheden spoorwegen aan hielpen leggen in de negentiende eeuw. Maar Aziaten kwamen niet alleen als spoorwegarbeiders, niet in de realiteit en al helemaal niet in de beeldvorming. Ook toen al was het bestrijden van sekswerk een van de uitgesproken motieven om immigratie van Aziaten naar de VS als gevaar te schetsen en in te perken. ‘De Page-wet, de eerste restrictieve immigratiewet in de VS, sloot Chinese vrouwen uit van toegang door ze allemaal als sekswerkers af te schilderen en sekswerkers als “immoreel” te demoniseren’(4) De moordenaar in Atlanta staat in een hele oude akelige traditie.

Het betreft dus tegelijk anti-Aziatisch racisme, vrouwenhaat en onderdrukking van sekswerk dat hier een moorddadig verbond is aangegaan. In de strijd daartegen zijn dan ook al die dimensies aan de orde. Het dient hardop gezegd: sekswerk is werk, dat vaak in angst voor vervolging en onder beroerde omstandigheden moet worden verricht. De wijdverbreide neerbuigende negatieve houding jegens dit soort werk, de repressie vanuit politie, de bureaucratische tegenwerking vanuit instanties, ze versterken deze negatieve houding nog verder. Precies door deze negatieve houding voelt iemand als Robert Aaron Long zich des te eerder gelegitimeerd om te doen wat hij kennelijk heeft gedaan.

Groot-Brittannië: opstand tegen politie

In Bristol, Groot-Brittannië, brachten boze mensen hun afkeer van een nieuwe politiewet tot uiting door hun woede te koelen op de politie ter plekke en hun voertuigen. Dat leidde tot wilde taferelen, zoals dat ook hoort bij dit soort gelegenheden. Wat is er aan de hand?

Britse regering en parlement hebben een nieuwe wet in de maak waarmee de politie nog meer bevoegdheden dreigt te krijgen dan ze al heeft. De vrijheid om te protesteren en te demonstreren wordt met die wet nog kleiner dan die al is. Regels die er bij lopende demonstraties en optochten al zijn, worden nu ook uitgebreid tot stilstaande protesten, dan gaat het bijvoorbeeld om een maximum aan geluid, maar ook over begin en eind van het protest. Politietoezicht op protest dreigt verder uitgebreid te worden. Al met al zien mensen er terecht een inbreuk in op de vrijheid om te protesteren, hoe vreedzaam ook.(6) Natuurlijk gaan mensen tegen zo’n repressief juridisch gedrocht de straat op. Zo ook in Bristol.

Uit beelden en berichten van Nu.nl en de BBC zou je kunnen afleiden dat dit ogenblikkelijk tot grote rellen leidde. Nu.nl laat in een filmpje een glorieus brandend politiebusje zien.(5). De BBC begint haar reportage als volgt: ‘ Betogers hebben de politie aangevallen nadat duizenden mensen kwamen opdagen op een demonstratie aan de deelname waaraan officieren “sterk tegen” hadden geadviseerd.’(7) Die ‘officieren’ waren klaarblijkelijk politiefunctionarissen. Het verslag gaat dan verder en noemt graffiti en gewelddaden tegen agenten, beschadigde politiebusjes en verontwaardigde staatsfunctionarissen die schande sprake over het geweld, alleen dat van de demonstranten natuurlijk. The Guardian is ietsje eerlijker waar het schrijft: ‘Wat begon als een sit-in protest buiten het bureau escaleerde met het vorderen van de avond, zo berichtte Bristol Live, toen oproerpolitie, honden en politiepaarden ingezet werden en ramen van politiewagens werden verbrijzeld.’(8).

De Anarchist Federation zet op Twitter fijntjes de puntjes op de i.(9) ‘Het geweld begon toen de politie reageerde op de menigte die zich verzamelde door knuppels te hanteren om die te verspreiden.’ Politie probeert menigte uiteen te meppen, menigte verdedigt zich en gaat tot de tegenaanval over, met aanzienlijke resultaten, Dat is wat er gebeurde. En waar politierepressie de opzet is van de nieuwe wet, is een gerichte tegenaanval tegen het apparaat dat die repressie uitoefent, niet meer dan logisch. Dat er maar drie, vier, vele Bristols van dit type mogen volgen. Weg met die wet, en weg met de politie!

Ook te vinden op: https://peterstormt.nl/2021/03/22/strijdkroniek-22-maart-2021-vs-en-groot-brittannie/

Uitgelichte afbeelding: By spaceflattener – Flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2069942