Ankie, niet zo voordringen met je defensieportemonnee! Zie je niet dat er een rij is?

Bijleveldje… toe nou, niet zo voordringen bij de staatsruif – corona en de toeslagen gaan echt voor. Ja, sputter maar…

O ja: Psst! Ankie… hoor nou eens even terwijl we hier in een donkere nis in de wandelgangen staan zodat niemand ons kan zien. Nee, ik zit niet aan je. Luister nou even. Ja, ik houd afstand en ik laat mijn mondmasker gewoon op. Versta je ma? OK.

Natuurlijk snap jij corona. Toch zeur je nou over meer geld voor de jongens in het groen, grijs en donkerblauw.

In je eigen belang: maak je niet belachelijk. Nu om meer geld vragen kan effe niet, dat weet jij en dat weet ik. Zelfs salonsocialist en de prins der paaiers, Marko Grutto, snapt dat. Dat snappen we allemaal – en je hebt de pech dat de miskoop van de eeuw nog niet eens helemaal afgeleverd op vliegbasis Leeuwarden.

Lachen, nou ja: we hebben in West-Europa de meeste van die vliegdingen van gemiddeld € 85 miljoen, namelijk 12, en jullie willen er nog 30, of 40, of 50. De Britten hebben er al zo’n 25. Maar: goed nieuws, Ankie – eh, ja voor jou slecht: vanwege corona gaat zeker de helft van onze bestelling van nog eens 40 of 50 vervallen.

Wat ik ook wel leuk vond: het cadeau van Stopwapenhandel.org op je verjaardag, 17 maart. Die publiceerden over de activiteiten van Rheinmetall Defence Nederland BV te Ede. Da’s een grote wapenfabrikant. Die hebben ooit Eurometaal overgenomen, Nederlands munitiefabriek, vroeger Rijksartillerieinrichtingen en maken nu kanonnen en tankdingen – dat noemen ze ‘wapensystemen’. Mij best. Die jongens uit Ede hopen ons wel zo’n € 500 miljoen aan ruige militaire voertuigjes te verkopen. Yummie!

O ja: gefeliciteerd met de fantastische lobbycampagne van Psst.nl voor meer wapens. Citaat van de week daarvan: ‘Geen verdediging, daar win je de wedstrijd niet mee. Geen Defensie, daar win je de oorlog niet mee.’

Zei je nou echt ‘DE oorlog’? Waar is die oorlog dan? Overigens: Héél diep.

Erg leuk gevonden ook, na lang zoeken zonder twijfel. Maar ik heb nieuws voor je: we zijn effe druk bezig met een pandemie, net als al onze vijanden. We hebben zodoende effe geen tijd voor oorlog. Als ik cynisch was zou ik zeggen: lang leve corona als grote vredestichter! De Afghanen, Hongaren en Monegasken zijn opeens verdwenen van hun stellingen bij Venlo en we kunnen weer rustig slapen.

O ja: heel veel sterkte met het CDA. Zóóóó’n leuke partij…. geniet ervan zo lang het nog kan. Nee, serieus.

PS: Overigens ben ik van mening dat we op de Dam alleen nazislachtoffers moeten herdenken.