De tram in Poznań en de subway in Manhattan: geen nieuws

Geen nieuws uit Poznań. Deze Westpoolse stad heet ook wel het Utrecht van Polen vanwege zijn jaarbeurzen. De stad ligt zo’n 200 km achter Berlijn en was tot 1945 deel van Duitsland met de naam Posen.

De stad geldt ook als de LGBT-hoofdstad van Polen. Daar gaat het steeds slechter met de rechten van LGBT – die kunnen in Polen niet trouwen. Ze hebben te maken met steeds meer geweld en discriminatie. Eén recent voorbeeld.

Voetbal-hooligans stappen er soms een tram binnen en schreeuwen dan: “Iedereen die geen homo is, springen!”. De tram schommelt dan even op en neer. Wee je gebeente als…

In Poznań, net als overal in Polen, is het riskant om regenboog-symbolen te dragen, zo blijkt uit de media. Je kan dan klappen krijgen – ook als vrouw. De provincieplaats Puławy (uitspaak: Poewave) 100 km zuidoost van Warschau, en al zeker 100 andere Poolse plaatsen hebben officieel besloten ‘homovrij’ te zijn. Nieuwegein heeft van de zomer zijn stedenband met Puławy verbroken. Daar is de regering druk bezig homo’s het leven zuur te maken, samen met de RK kerk.

Dan de subway in Manhattan. Die wijk is ooit door de Nederlandse kolonisten genoemd naar de oude bewoners die er al zeker 400 jaar terug verdreven zijn door list, bedrog en geweld. Manhattan is ook riskant. Begin februari viel een man met een stanleymes daar een Filipino aan in de subway.

Deze, Noel Quintana, kreeg een snee dwars over zijn gehele gezicht. Hij had 100 hechtingen nodig.

Niemand in de subway dorst te helpen of de dader aan te houden. Deze was was een vermoedelijk zwarte man, van wie de beveiligingscamera’s beelden hebben. Die staan in de media. Hij loopt nog vrij rond.

De Amerikaanse pers publiceert steeds meer verslagen van aanvallen op Aziatische mensen in de VS.

Tot zover geen nieuws. Godsamme. Prettige zondag verder.