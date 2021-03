Van Trayvon Martin tot George Floyd, All Cops Are Dumb!

Gedurende het Covid jaar 2020, werd de wereld opgeschrikt door de zinloze moorden op Breonna Taylor en George Floyd. Vooral deze laatste deed de gemoederen (internationaal) hoog op lopen, voornamelijk omdat de moord is gefilmd door een omstander. In beide gevallen droegen de daders een politie-uniform en blijkt dat etnisch profileren aan de basis stond van de ondernomen handelingen, dan wel de verdenkingen. In Nederland doet de politie dat anders, voornamelijk omdat hier niet iedere kleuter een vuurwapen kan kopen in de buurtsuper. Hier starten agenten app groepjes, waarin ze naar hartelust hun racistische gebral menen te kunnen spuien. Ze liepen echter tegen de lamp en kwamen ze er uiteindelijk van af met een berisping, ondanks dat er vanuit de maatschappij (en het politieapparaat zelf) een grote roep is voor zwaardere consequenties voor de betrokken gestapo agenten, lijkt dat er vooralsnog niet in te zitten, zo heeft het OM besloten om niet tot vervolging over te gaan, en claimen alle betrokken neonazi’s agenten het echt niet racistisch bedoeld te hebben.

Onlangs is er door de Britse politie hardhandig opgetreden tijdens de wake voor Sarah Everard, die nota bene door een agent is ontvoerd en vermoord. Volgens de Britse inspectiedienst, treft de smeris ook daar geen enkele blaam. In Nederland is de dienst die politie controleert, onderdeel van…. de politie….. Iets met groenteboeren, die hun eigen waar keuren… In de UK is de inspectiedienst onderdeel van Scotland Yard, de overkoepelende organisatie van de Britse smeris, wederom dezelfde groenteman. Ondertussen is in de VS het strafproces begonnen tegen Derrick Chauvin, de beul agent die zijn knie minutenlang op George Floyd’s nek drukte. Kennelijk begrijpt men in de VS momenteel beter dat een politiedienst NOOIT haar eigen misdragingen moet onderzoeken, maar dit over dient te moeten laten aan de rechterlijke macht. Sowieso blijft het vreemd dat bruinhemden agenten vaker weg lijken te komen met (extreem) norm overschrijdend gedrag, dan anderen. Laat ik duidelijk zijn, van mij hoeft niemand de gevangenis in, maar een direct ontslag en een beroepsverbod voor ALLE wannabe SS agenten, lijkt mij toch wel het minste op z’n plaats, uiteraard moeten alle aangerichte schades door de bewuste perso(o)n(en) ook vergoed worden.

Iedereen zal zich moeten realiseren dat uitbreiding van bevoegdheden, het misbruik van macht alleen maar zal vergroten en zonder een adequate aanpak van alle raddraaiers, zullen politiegeweld, etnisch profileren en openlijk racisme nooit verdwijnen bij die club.