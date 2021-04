Strijdkroniek 5 april 2021: Kill The Bill in Groot-Brittannië

Een wat mager strijdkroniekje deze keer. Er is vast een boel gebeurd, maar mijn aandacht is de afgelopen weken toch vooral opgezogen door de soap in Den Haag: ‘Gaat-iewel-of-gaat-ie-niet?’ En om in de kroniek nu weer de informatie op een rij te zetten wat gevestigde media al over de onderdrukking en gelukkig ook het doorgaande protest in Myanmar hebben geschreven, leek me ook weer niet heel zinvol. Ik beperk me in dit stuk tot enkele opmerkingen over de aanhoudende protesten tegen politierepressie in Groot-Brittannië.

Kiill The Bill!

Afgelopen zaterdag, 3 april was het daar actiedag, in Groot-Brittannië dus tegen de repressieve politiewet die de regering aan het doorduwen is.(1) Demonstraties in tal van steden, en wederom politiegeweld.

Een forse demonstratie vond plaats in Londen. Duizenden demonstranten verzamelden zich in Hyde Park. Een groep actievoerders trok op naar Parliament Square. Daar vocht de politie met demonstranten. Evengoed waren er ook de gebruikelijke toespraken, terwijl Jeremy Corbyn via video steun betuigde. Dat was de vorige leider van de Labour- partij, toen die partij een intussen weer gestaakte poging deed tot linksheid. De repressie was weer eens aanzienlijk. De politie sloot een groep demonstranten in die aan het lopen was geslagen.(2) De politie meldt uiteindelijk 107 arrestaties.(3) Aggossietoch, en er zouden ook 10 agenten gewond zijn, wellicht over de eigen knuppels gestruikeld of zoiets.

Omvangrijk protest was er ook in Bristol, met ruim duizend deelnemers. Demonstranten gingen daar de MR32 autoweg op en hielden daar een sit-in. Een groep actievoerders in de binnenstad werd uiteindelijk te verstaan gegeven dat ze zich moest verspreiden.(4)

Andere steden beleefden ook actie. In de universiteitsstad Oxford demonstreerden enkele honderden mensen, met deelname vanuit groepen als Extinction Rebellion, Black Lives Matter, Stand Up to Racism en de Socialist Workers Party(5). In totaal waren er voor 40 steden acties aangekondigd.(6)

Op vrijdag demonstreerden ook al mensen tegen de politiewet in Finsbury, Noord-Londen, in Southampton, en in Manchester (7). En de acties kennen een langere aanloop. De woede tegen de politie, sowieso al terecht natuurlijk, is mede gevoed door de grofheid waarmee agenten de wake aanvielen die mensen hielden na de moord op Sarah Everard, naar alle waarschijnlijkheid door een politieagent. Daar heb ik in de Strijdkroniek van 15 maart 2021 aandacht aan besteed.

In protesthaard Bristol is intussen al een hele reeks demonstraties geweest. Op 21 maart viel de politie zittende demonstranten bij het politiebureau aan. Vervolgens gingen mensen terugvechten, waarbij ook een politiebus in de fik ging. Natuurlijk kreeg dat vechten de volle aandacht en de er aan voorafgaande politie-aanval veel minder. De Anarchist Federation en The Canary zetten de gang van zaken kritisch en verhelderend uiteen.(8)

Op 23 maart viel politie een groep van 150 mensen aan die een soort protestkamp hadden opgezet. Hiermee vestigden ze de aandacht op de dreiging die de nieuwe politiewet voor bijvoorbeeld Sinti, Roma en rondreizend levende mensen oplevert. Mensen van het protestkamp hielden de actie vreedzaam, ook toen politie met knuppels en paarden aanviel en zo ongeveer over mensen heen reed.(9) Het bleek weer eens onzin om te doen alsof de politie slechts geweld gebruikt als mensen zich ‘gewelddadig’ verzetten. Ook van deze gebeurtenis deed de Anarchist Federation verslag.(8)

Bovenstaand overzicht van acties is bepaald incompleet, zowel waar het protest als waar het onderdrukkingspogingen betreft. De gedachtevorming er om heen is intussen in volle gang, en anarchisten doen zich daarin goed gelden.

De Anarchist Federation besprak op haar website bijvoorbeeld ‘7 Leugens die de politie je heeft verteld over de protesten in Bristol’.(10) Over de vraag of gewelddadig protest contraproductief is omdat het ten koste gaat van steun uit de ‘publieke opinie’ heeft Oscar Berglund op de website van het anarchistisch magazine Organise! Intussen zinnige dingen gezegd.(11) Zoals: ‘Het is niet het doel van protesterenden om populair te worden, maar om steun op te wekken voor hun zaak.’ En dat – zo sluit ik dit kroniekje hier af – gebeurt momenteel, juist doordat ook hardhandig protest de aandacht op die wanstaltige wet en de onaanvaardbaarheid ervan blijft vestigen.

Noten

