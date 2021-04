Onderstroom (5a): De vroege geschiedenis van liberalisme, staatsvorming en kapitalisme

Alex, Henk, Sanne en Mark praten over de geschiedenis van liberalisme in het bijzonder staatsvorming en kolonialisme.

We gaan in op hoe het concept van de staat liberaal individualisme informeert, hoe de godsdienstoorlogen (zoals de tachtigjarige oorlog) het negatieve mensbeeld van Hobbes aannemelijker maakte. Ook komen kolonialisme en de boomerang van Foucault langs (het lukt maar niet om dat ding blijvend weg te gooien!). Aan het einde gaat het kort over liberalisme en vroeg electoralisme, het verschil tussen “actief” en “passief” burgerschap.

Omdat ze met zijn vieren zijn is er een andere opstelling met het geluid: een wonderlijk geheel van PVC buizen, ducttape en aardewerk. Het werd zo gezellig dat de aflevering bijna twee uur lang werd. Daarom volgt er over twee weken een extra aflevering voor de rest van de geschiedenis tot iets na de tweede wereldoorlog.