Vrijheid voor de sardientjes in blik: hou toch op over je jongeren

De vaste baan is in verre verschieten verdwenen. Het variabele kapitaal is wel heel variabel dezer dagen. We noemen het overigens anders: we hebben het over flexwerk en zelfstandigen zonder personeel. Dat laatste klinkt ook al te confronterend eigenlijk dus heb je het over zzp’ers.

Vaste baan of niet, een behoorlijk loon – bij welke tewerkstelling dan ook – is niet aan de orde. Per ongeluk is het quasi-maatschappijkritisch gezwam van iemand als Engelen wel gepast in dit geval, maar het is nu eenmaal niet een echte kritiek. Het ware is het geheel. “Klasse” wordt niet bepaald door de hoogte van je loon (dat je zo graag salaris noemt).

En vertel de jongelui vooral dat vakbonden ouderwets zijn, dat je er best buiten kunt en dat het achterblijven van je loon de schuld is van de boomers of iets dergelijks. Die ook maar profiteren van het pensioen dat jij niet zult krijgen. Overigens, toch jammer dat je niet kunt knuffelen met opa en oma, over boomers gesproken.

De heersende ideologie van nu – daar is het natuurlijk ook ideologie in de ware zin des woords voor – is een onsamenhangend en innerlijk volstrekt tegenstrijdig geheel. De afbraak van de volkshuisvesting en de sociale woningbouw wordt nu als zoiets als Verstopte Huizenmarkt verkocht, als ik het wel heb. Liefst begint het ultrarechts dat het zo ver heeft laten komen over Gelukszoekers Die Voordringen en Er Voor Zorgen Dat Onze Jongeren tot hun dertigste of later bij pa of ma blijven vastzitten.

Studeren doe je om Een Goede Baan Te Krijgen en daarom leen je maar, want je wordt later zo riant betaald dat je die lening royaal kunt terugbetalen, met Marktconforme Rente en al. U mede aangeboden door GroenLinks dat niet voor het eerst met de VVD van Rutte zal gaan collaboreren.

O o o, de Jongeren hebben zulke psychische problemen nu door de lockdown en alles wat er bij komt. In verband hiermee plak ik maar een knipsel van Teletekst, een instelling die zomaar nog bestaat in Nederland dat verder in de digitale wereld natuurlijk Gidsland Bij Uitstek is, dat weet iedere belastingbetaler.

Maar vertel mij vooral dat het zitten op terrasjes en bovenal het collectief lekker dicht bij elkaar hossen in een stadspark de Vrijheid is die je moet veroveren op de macht die je met je stem beloond hebt. De vrijheid van het sardientje in het blik.

De prachtige uitdrukking over vrije sardientjes in een blik heb ik van onbekende anarchistische graffiteurs in Vila Real de Sto. Antônio, een Portugese vissersstad.