Israel klopt steun aan de IHRA-definitie op na alternatieve verklaring

Je kon erop wachten. Ruim 200 merendeels gerenommeerde experts komen met een verbeterde versie van een definitie van antisemitisme om de onwerkbare IHRA definitie te vervangen, en binnen drie weken lanceert Israel een tegenoffensief. Het is er in de vorm van open brief die een steunverklaring inhoudt van rechtse Israeli’s en diverse Israel-lobbies aan de oude IHRA-definitie. Hoe origineel. De ondertekenaars zeggen:

De IHRA-definitie omvat de klassieke antisemitische fenomenen, zoals oproepen tot het toebrengen van schade aan Joden, stereotyperingen en demonisering naast ontkenning van de Holocaust, maar ook modernere vormen van antisemitisme. De definitie erkent dat hedendaags antisemitisme vaak gericht is tegen de staat Israël zoals oproepen tot vernietiging van Israël, vergelijkingen met nazi-Duitsland en het meten met twee maten en demonisering van de staat Israël. (onderstreping van mij, AbuP.)

De staat Israel, jawel, we zijn meteen weer thuis. Antisemitisme gaat natuurlijk over Joden, maar de IHRA-definitie gaat toch meer over Israel. De ondertekenaars komen aanzetten met de intussen alweer flink belegen term van het ‘nieuwe antisemitisme’. Dat is dus tegen Israel gericht antisemitisme, dat volgens hen ”de Joodse staat brandmerkt als uitzonderlijk demonisch en dus als een staat die boycot en afkeuring verdient. In een wereld vol staten en nationale bewegingen roept het op tot de ontmanteling en uiteindelijk gewelddadige vernietiging van de staat Israël. Dit antisemitisme rechtvaardigt de intimidatie, de uitsluiting en het ostracisme van Israëli’s en Joden overal ter wereld. Het zet eeuwenoude tradities voort om Joden te boycotten, af te wijzen en te mijden. Het past klassieke antisemitische beeldspraak toe en/of vergelijkt nazi-Duitsland, pleger van de ergste antisemitische misdaad in de geschiedenis, met de staat Israël, dat de helft van het wereldwijde Jodendom herbergt”.

Zo weten we tenminste weer waar we het over hebben. Niet zozeer over oude clichés van op geld beluste joden, of het streven naar de wereldheerschappij en andere enge complotten, maar over Israel. Over boycots (BDS) van Israel of vergelijkingen van Israel met enge dingen zoals het nazisme. Of – unbeschrieën – misschien wel gewoon het wijzen op mensenrechten en op het internationaal recht. Nieuw antisemitisme dus. Dat kennelijk ook volautomatisch inhoudt ”dat de staat Israel vernietigd moet worden”. De nieuwe JDA-definitie, waartegen deze steunverklaring is gericht, wees er terecht op dat dit klinkklare onzin is en dat de vraag of iets antisemitisch is volledig afhangt van de context. Maar de IHRA-definitie is intussen voor veel mensen kennelijk te onmisbaar als hulpmiddel om de joodse staat te kunnen verdedigen. Waarbij zij intussen ook een soort onverbiddellijk en niet voor tegenspraak vatbaar karakter heeft gekregen – BDS of Israel vergelijken met iets van het Derde Rijk = antisemitisch – haast vergelijkbaar met zoiets heiligs als het woord van God.

En de lijst van ondertekenaars is er naar. Die zit vol met hasbara-kampioenen en bekende diehard supporters van het heilige land. Om te beginnen zijn er niet minder dan 14 van deze ‘experts’ die blijken te werken aan de universiteit van Ariël op de bezette Westoever, een universiteit die onwettig is en helemaal niet mag bestaan omdat hij is gesticht in bezet gebied op van de Palestijnen gestolen grond. Dan is er Ron Prosor, een Israelische oud-ambassadeur bij de VN met een grote bek; Gerald Steinberg behoort tot de ondertekenaars , de baas van de o zo objectieve en betrouwbare organisatie NGO-Monitor. Dan Richard Landes, die faam verwierf met de uitvinding van de naam ”Pallywood” (die aangaf dat volgens hem alle Palestijnse verhalen over moord, diefstal, of afbraak van huizen verzonnen zijn en worden ‘gespeeld’}. Arsen Ostrovsky, ook een ondertekenaar, is één van de heftigste leugenaars van het hasbara-circus; Phyllis Chesler, die vindt dat multiculturalisme heeft geleid tot de groei van antisemitisme staat eveneens op de lijst, evenals de huidige hoofdredacteur van het blad ‘Middle East Quarterly’ van de Amerikaanse moslim-hater Daniel Pipes. Dan David Hirsh, antisemitisme-bestrijder met de botte bijl in de UK en oprichter van een groep die strijdt tegen BDS; een drietal mensen (twee van hen oud-ambassadeurs) van het oerconservatieve Jerusalem Center for Public Affairs; en Efraim Karsh, een emeritus hoogleraar geschiedenis die blijft volhouden dat de Palestijnen in 1948 zijn vertrokken na oproepen van hun leiders. En ….niet te vergeten Hanna Luden van onze eigen Israel lobby, het CIDI, een lobby die geen kans voorbij zal laten gaan om positie te kiezen aan de verkeerde kant van de geschiedenis.