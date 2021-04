Böswilliges Vergnügen: Ruttes leugens en bedrog

Jawohl! Niet schrikken: het B-W betekent leedvermaak. Kent u de Süddeutsche Zeitung? Jaja, wie niet, goed, goed… Maar weet u wel dat ruim 1 miljoen mensen die lezen? Voornamelijk Duitsers. Hun commentator Thomas Kirchner vond het welletjes. Rutte schoot hem in het verkeerde keelgat.

Dat was al een week terug, maar ik werd er alsnog blij van. Dit betekent dat Ruttes grote vriendin Merkel het nu ook beseft. Dat betekent dat Rutte nul kans meer heeft op een leuke Europese positie. Misschien zal hij dan meer vasthouden aan Nederland.

Maar in ieder geval: Wir sind nicht mehr alleine….!

Kirchners kopregel: Leugens en bedrog.

Hier komt het.

“Zo gaat het in de politiek, en vooral bij de vorming van een regering: er zijn geheime afspraken, baantjes worden verdeeld, en ja, soms probeer je een notoire onruststoker de woestijn in te sturen als de gelegenheid zich voordoet.

Je moet er alleen niet mee betrapt worden. En als u betrapt wordt, ga dan niet ontkennen… In geen geval kunt u met een koude glimlach tegen het Parlement en het publiek liegen.

Maar dat is precies wat er nu in Nederland is gebeurd. Of Mark Rutte opzettelijk loog of onwaarheden vertelde vanwege ‘verkeerde herinneringen’: de zittende en onlangs herkozen premier heeft van de ene op de andere dag een groot deel van zijn politieke kapitaal verloren door zijn volkomen ongeloofwaardige gedrag in de ‘Omtzigt’ affaire.

Het zal waarschijnlijk nog wel even duren voordat Rutte zelf beseft dat hij geen regeringsleider kan blijven.

De rechtse liberaal heeft met zijn acties onherstelbare schade toegebracht aan het hele Nederlandse politieke bestel.

Het verlies aan vertrouwen als gevolg van dit schandaal en het niet kunnen accepteren van de burgers die in deze tijden van crisis al onzeker en wantrouwend waren, kunnen nauwelijks worden overschat.

Een willekeurige foto heeft wat zich gewoonlijk achter de schermen afspeelt naar het publieke podium gestuwd. Wat je nu kunt zien, is wat we vaak vermoeden, maar zelden zo duidelijk wordt gedocumenteerd: een wereld vol leugens en bedrog.”

