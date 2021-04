Corruptie rond de zogenaamde Fieldlabexperimenten, volgens beproefd Nederlands recept

Binnen twee dagen kwamen er meer dan driehonderdduizend handtekeningen binnen op de petitie tegen het pretfestijn voor tienduizend mensen op het Chasséplein in Breda. Niet zomaar pret, maar pret onder leiding van Radio 538. Kent u dat station? Ik niet nee, het moet het meest beluisterde station van Nederland zijn, wat geen aanbeveling mag heten. Een van hun topdeejays, de broer van Robert Jensen, goh, werd wereldberoemd door een piemel voor de neus van een 19-jarige zangeres die in de studio optrad te laten zwaaien. De grapjas zal wel niet van D’66 zijn want hij zit er “gewoon” nog. Echt lui die een Oranjefestijn in coronatijd moeten organiseren.

Dit feest bij een ziekenhuis dat vol zit met coronapatiënten op intensive care geldt als een “FieldLab-experiment”: een evenement dat de weg moet wijzen naar heropening van de normaliteit in Nederland.

En omdat “de schijn van belangenverstrengeling” – zoals corruptie in Nederland nu eenmaal heet – er bij hoort is de man achter deze evenementen, een zekere Pieter Lubberts, zelf evenementen-organisator geweest bij dat Radio 538.

Doorlopen, niets aan de hand. “538” wil de miserabele show laten doorgaan. Desnoods moet de gemeente de ME maar inschakelen om de pret te laten doorgaan. De gummiknuppel als beschermer van het spreidingsbeleid.