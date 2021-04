Onderstroom (5B): Geschiedenis van het parlementair liberalisme

In deze tussentijdse update praten Alex, Henk, Sanne en Mark verder over de geschiedenis van liberalisme, ditmaal over vroeg parlementair liberalisme, de overlap met conservatieven en sociaaldemocraten. Liberalisme met de grote en met de kleine L.

We gaan in op hoe de liberale staat in Nederland allerlei autonoom georganiseerde zorg en steun naar zich toe trok en hoe weinig we er bij stil staan dat het gros van deze structuren nooit door de staat zijn opgebouwd. Ook hebben we het over de de- en herkolonisering van Indonesië en hoe dit leidde tot een linkse afsplitsing uit de toen nieuwe PvdA.