Na de reclame neemt het Antiseks Jeugdverbond het over

Als je geen Nederlandse televisie kijkt mis je wellicht het inzicht in hoe De Nederlander in elkaar zit. Althans, volgens de bewustzijnsindustrie in elkaar hoort te zitten. Maar er is één station waar ik wel geconfronteerd word met de dagelijkse ideologieproductie: Eurosport. Tegen bijbetaling kun je daarnaar kijken zonder reclame, maar ze bekijken het maar, ja. En dus word ik ingewijd in de Geheimen van de Nederlander. En misschien, nee heel zeker, zijn sommige van die reclamespotjes nachsynchronisiert, dat zou bijvoorbeeld voor de aanleiding van mijn boutade kunnen gelden.

Een gemengd stel loopt een veld in.*) “Als er nu iets is wat je niet kunt gebruiken is het transpiratie.” De suggestie is dat het stel daar in het veld gaat vrijen. In de betekenis die dit werkwoord voor mij heeft en in die betekenis hoor ik het nooit meer gebruiken. Het kan ook best zijn dat ze in dat veld (ze worden bespied door een drone die hun verliefde loopje op de televisie uitzendt) stiekem ook gaan vrijen in de betekenis die het in de huidige quasi-gesteriliseerde wereld heeft. Lieverds, het gaat er niet om of je “het kunt gebruiken”. Als je een beetje echt of nep vrijt komt er vanzelf wel zweet aan te pas. En dat is mooi. Het is niet zomaar zweet, het is zweet van degene op wie je verliefd bent. En dat gebruik je niet, dat krijg je er gratis en voor niets bij als je van elkaar geniet. Echt waar. En het is geen transpiratie. Het is zweet.

Je wilt niet weten wat er allemaal aan andere lichaamsvochten vrij kan komen als je vrijt. In mijn betekenis**) of die van de taalkundig gesteriliseerden. Ik ga ze niet opsommen want de kans dat u in katzwijm valt is mij daarvoor te groot.

Eigenlijk is het één onafgebroken uitzending van het Antiseks Jeugdverbond, bekend van 1984. Een van de onderdelen van de dystopie die in het algemeen over het hoofd gezien wordt: het is vies en voos en je moet het niet willen. De afkeer ervan moet vooral ook in het openbaar beleden worden. Het is natuurlijk vooral een rechts sentiment, maar niet exclusief. Een Linkse Lofzang op zweet? In mijn herinnering kom ik bij de altijd weer zo profetische Hagenezen uit, Wim de Bie in dit geval.

*) Gemengd: jonge man en jonge vrouw. Er is ook reclame over Liefde, en die vind je dan tussen mannen. Voor het leven of voor één nacht. Ik weet werkelijk niet wat er wordt aangesmeerd dan, doordat ik te ontdaan ben over de tekst, maar liefde voor één nacht is natuurlijk flauwekul. Simpelweg geilheid of lust ter sprake brengen in reclame, en dus in het dagelijks leven, dat kan niet. Daar moet een sentimenteel Hollywoodsausje overheen. Wel opmerkelijk dat liefde voor één nacht speciaal gereserveerd wordt voor homoseksuele mannen.

**) De angst bekruipt mij dat vrijen in de juiste betekenis nu “knuffelen” moet heten. En dat kun je ook met je opa of oma – nou, ze hadden me zien aankomen. En wat klinkt het gedeseksualiseerd, en dat zal wel de bedoeling zijn. Niet: ik heb met X gevrijd, maar: ik heb met X geknuffeld. Bewaar me.