Republikeinen forceren vierde hertelling in Arizona

Als u dacht dat het wel genoeg was geweest met drie hertellingen van de stemmen in Arizona met betrekking tot de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november 2020 dan heeft u het mis.

De staatssenaat van Arizona heeft namelijk per beslaglegging alle stembiljetten opgevraagd om nog eens een vierde keer alle stemmen te gaan hertellen in Maricopa County, waar 60% van de stemmen van Arizona vandaan komt. En nu zal die telling dan worden uitgevoerd door een door de Republikeinen uitgekozen bedrijf, Cyber Ninjas genaamd, dat verder helemaal geen ervaring met dit soort projecten heeft.



Het zal niemand verbazen als er nu ineens wèl een resultaat uitkomt dat twijfel zou moeten zaaien omtrent de legitimiteit van de verkiezingsuitslag. Alleen OAN (One America News; Trumps favoriete netwerk nadat zelfs Fox News zich af en toe kritisch ten opzichte van hem begon op te stellen) heeft toegang tot de hal waar de hertelling plaatsvindt, voor de rest wordt deze “audit” volledig afgeschermd gehouden, iets dat nu juist niet het geval is bij een legitieme audit (zie ook deze video vanaf 7.10)

Die verkiezingsuitslag zal op zichzelf niet teruggedraaid worden, maar waar het de Republikeinen – en niet alleen in Arizona – om gaat is het onder het mom van het tegengaan van stemfraude allerlei stemonderdrukkende maatregelen te kunnen legitimeren in de diverse staten met Republikeinse regeringen of meerderheden in de staatscongressen. Het is immers niet de bedoeling dat akelige dingen zoals onverwachte meerderheden tegen de Republikeinen in Arizona en Georgia nog eens voor kunnen komen.



In Georgia heeft men het beheer van de verkiezingen om die reden al uit handen van de Secretary of State genomen (Brad Raffensperger, die volhield dat de verkiezingen correct verlopen waren ondanks dat Trump hem per telefoon onder druk zette nog wat extra Trumpstemmen te “vinden”). Dat soort acties is er trouwens op gericht om in de toekomst de wetgevende macht van een staat een hun onwelgevallige verkiezing wel degelijk terug te kunnen laten draaien, en in Arizona heeft men dat ook al geprobeerd.



De Republikeinen blijven er maar over jammeren dat het vertrouwen in de verkiezingen geschaad is, en dat dat hersteld moet worden. Terwijl dat vertrouwen, voor zover het inderdaad geschaad is, natuurlijk vrijwel uitsluitend door hun eigen leugencampage en binnen hun eigen gehersenspoelde electoraat geschaad is. Het verontrustende is dat die aanhoudende desinformatiecampagne, ondanks de absurditeit ervan, werkt. Ongeveer de helft van de Republikeinse stemmers gelooft nu dat er iets mis was met de verkiezingen en dat Biden die niet eerlijk gewonnen heeft. Aangezien ik sommige Republikeinse stemmers ken die dat geloven, weet ik dat niet per se iedereen die dat denkt eenvoudigweg een stom rund is. Er zijn ook behoorlijk intelligente mensen die op die manier geïndoctrineerd raken, en dat is pas echt verontrustend in een tweepartijensysteem.



De Republikeinse partij is verworden tot een anti-democratische, autocratische politieke beweging omdat ze weten dat de demografische ontwikkelingen in de Verenigde Staten niet in hun voordeel werken. De democratie ondermijnen is daarom nog hun enige optie.



(Foto: Photo by Arnaud Jaegers on Unsplash)