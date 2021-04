¡30 april voor altijd!

Hoe zou het afgelopen zijn met die oranje goudvis, die de Socialistische Jeugd ging aanbieden aan Willem “O.” Duys, die in een geïmproviseerde studio op de Dam stond om de Koninginnedagjolijt te verslaan. Het geschenk werd niet gewaardeerd. De politie kwam er aan te pas en die mepte er in die dagen harder en eerder op los dan later. Het is 30 april 1969, een soort late nabloeier van de Provotijd die alweer voorbij was. Enkele weken later werd het Maagdenhuis nog bezet ook – Nederland heeft zijn “1968” hetzij in 1966, hetzij in 1969 beleefd. Of allebei.

(Een manier om het u te laten zien wat er gebeurde die dag, een twiet citeren)

De Socialistische Jeugd, SJ in de wandeling, was zijn eigen zelfstandige voortzetting van de inmiddels opgeheven jongerenbeweging van de sociaaldemocraten, maar de club verenigde meer stromingen aan de linkerzijde. De geschiedenis ervan moet nog geschreven worden, er zijn aanzetten en als ik mijzelf er toe kan zetten zal ik er alsnog over schrijven. Buitenparlementair links is in de geschiedschrijving, ook in het nabije verleden, een ondergeschoven kindje. Enfin, ziehier het Polygoonjournaal over die uit de hand gelopen Koninginnedag met Philip Bloemendal die het over extreemlinkse jongeren heeft van wie menigeen terecht door de politie in elkaar geslagen wurdt.